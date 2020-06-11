«Ни о какой доступности к кислороду и речи быть не может». Александр Сокуров прочел монолог врача Покровской больницы Версия для печати Tweet

Режиссер Александр Сокуров принял участие в акции #помогиврачам, организованной БДТ совместно с журналом «Театр». Чтобы привлечь внимание к катастрофической ситуации в городских больницах накануне смягчения ограничений, он прочел монолог врача-отоларинголога из Покровской больницы.

«Больница работает как безумный конвейер, чумной барак, – говорится в его письме. – Пациенты лежат в коридорах, на топчанах, собранных по всей больнице, на кроватях, экстренно отремонтированных из списанного больничного хлама. Конечно, ни о какой доступности к кислороду и речи здесь быть не может — он и в палатах-то не везде есть».

Видеозапись монолога доступна на странице журнала «Театр», в этом же посте можно прочесть о способах совершения пожертвования.

Напомним, в рамках акции #помогиврачам известные артисты и читали монологи врачей, борющихся с коронавирусом. Имена работников отныне не разглашаются: ранее в марафоне прозвучала история санитарки из Петербурга в исполнении Юлии Пересильд. Медработник обратилась с открытым письмом к первому лицу страны и получила угрозы увольнения от начальства.

В предыдущие недели акции в ней приняли участие коллективы Александринского театра, «Приюта комедианта», московских «Гоголь-Центра», РАМТа, театра «Современник» и других.

«Фонтанка.ру»