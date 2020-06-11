Петербургские музеи-заповедники об открытии 16 июня: «Ждём решения городских властей»

11 июня 2020, 11:55
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Петербургские музеи-заповедники оказались не готовы прокомментировать открытие парковых зон, которое министерство культуры одобрило им с 16 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГМЗ «Петергоф» и «Царское село».

«Мы ждём решения городских властей. И можем открыть парки в случае снятия соответствующих ограничений», — отметила в разговоре с «Фонтанкой» глава пресс-службы «Царского села» Ирина Начарова.

В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» подчеркнули, что находятся «на стадии согласования с петербургским управлением Роспотребнадзора». Переговоры начались некоторое время назад, ведомству предложили «несколько вариантов», которыми могут воспользоваться гости для посещения парковых зон, но окончательного решения пока не принято. И появится ли оно до 16 июня, пока не ясно.

ГМЗ
ГМЗ "Петергоф"

Фото: peterhofmuseum.ru

Напомним, 11 июня стало известно, что министр культуры Ольга Любимова позволила открыть парки при петербургских музеях-заповедниках с 16 июня. В то же время этот приказ, возможно, входит в коллизию с ситуацией, сложившейся в Петербурге. На этой неделе в петербургском управлении Роспотребназдора прошла встреча с представителями музеев-заповедников «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», «Гатчина», Русского музея и Петропавловской крепости, а также ЦПКиО. Глава управления Наталья Башкетова охарактеризовала ситуацию в северной столице как «сомнительное плато», в качестве вероятной даты рестарта парковых зон прозвучало 1 июля.

«Фонтанка.ру»

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