Петербургские музеи-заповедники об открытии 16 июня: «Ждём решения городских властей»

Петербургские музеи-заповедники оказались не готовы прокомментировать открытие парковых зон, которое министерство культуры одобрило им с 16 июня. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГМЗ «Петергоф» и «Царское село».

«Мы ждём решения городских властей. И можем открыть парки в случае снятия соответствующих ограничений», — отметила в разговоре с «Фонтанкой» глава пресс-службы «Царского села» Ирина Начарова.

В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» подчеркнули, что находятся «на стадии согласования с петербургским управлением Роспотребнадзора». Переговоры начались некоторое время назад, ведомству предложили «несколько вариантов», которыми могут воспользоваться гости для посещения парковых зон, но окончательного решения пока не принято. И появится ли оно до 16 июня, пока не ясно.



ГМЗ "Петергоф"



Фото: peterhofmuseum.ru ГМЗ "Петергоф"Фото: peterhofmuseum.ru

Напомним, 11 июня стало известно, что министр культуры Ольга Любимова позволила открыть парки при петербургских музеях-заповедниках с 16 июня. В то же время этот приказ, возможно, входит в коллизию с ситуацией, сложившейся в Петербурге. На этой неделе в петербургском управлении Роспотребназдора прошла встреча с представителями музеев-заповедников «Петергоф», «Царское Село», «Павловск», «Гатчина», Русского музея и Петропавловской крепости, а также ЦПКиО. Глава управления Наталья Башкетова охарактеризовала ситуацию в северной столице как «сомнительное плато», в качестве вероятной даты рестарта парковых зон прозвучало 1 июля.

«Фонтанка.ру»