Парки при музеях-заповедниках откроются с 16 июня
Федеральные музеи-заповедники откроют свои парки с 16 июня. Такой приказ подписала министр культуры Ольга Любимова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прием посетителей возможен при соблюдении всех принятых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — уточняется в пресс-релизе.
Как подчеркивают в минкульте, для отдельных площадок могут установить особую дату открытия. Так, музей-заповедник «Кижи» в Карелии открывает парки с 10 июня, доступ туда возможен только «в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции».
Напомним, в пригородах Петербурга расположены музеи-заповедники федерального подчинения «Петергоф» и «Царское село». ГМЗ «Гатчина» является городской, а ГМЗ «Павловск» в 2020 году подтвердил, что меняет подчинение с городского на федеральное.
«Фонтанка.ру»
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