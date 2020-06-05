В Германии придумали новый способ проводить концерты в соответствии с нормами безопасности Версия для печати Tweet

New York Times рассказала о новом способе проводить концерты классической музыки, при которых ни музыкантам, ни публике не угрожает коронавирусная инфекция. И речь не об онлайне.

Два немецких оркестра, финансируемых государством, — Государственный оркестр Штутгарта и Симфонический оркестр радио юго-запада Германии, — решили проводить индивидуальные концерты для слушателей.

Выступления проходят в режиме «один — одному»: то есть один оркестрант играет для одного слушателя, при этом они не разговаривают.

Запись на посещение ведется в интернете. Слушатель получает 10-минутный слот в одной из 27 локаций в городе (речь идет о Штутгарте). Причем это необычные для прослушивания музыки площадки — пустующий аэропорт, художественная галерея, сад частной виллы или терраса возле виноградника. О том, какая музыка будет звучать, слушателям не сообщают.

Прибыв на место, человек должен просто сесть на стул напротив музыканта и на 60 секунд закрыть глаза. После этого начинается выступление, за 10 минут артист в некоторых случаях успевает сыграть по 2-3 пьесы. После этого слушатель встает и уходит, не аплодируя.

Концерты проводятся бесплатно, но желающие могут пожертвовать деньги в фонд музыкантов-фрилансеров, оставшихся из-за кризиса без работы.

Идея концерта «одного для одного» уже использовалась в экспериментальном порядке прошлым летом на фестивале Volkenroda Summer Concerts. Она была вдохновлена перформансами Марины Абрамович.

К настоящему времени на подобных концертах побывали свыше тысячи человек, вслед за Штутгартом их стали практиковать другие города Германии.

«Фонтанка.ру»

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