Роспотребнадзор предостерёг Планетарий №1 от открытия

На сайте Роспотребнадзора появилось предостережение, адресованное Планетарию №1.

Документ опубликован ввиду "недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Глава учреждения Евгений Гудов сообщил "Фонтанке", что пока никаких документов ему не приходило.

Напомним, ранее в связи с объявлением о грядущем открытии церквей, "Планетарий №1" объявил себя храмом науки и сообщил о намерении начать прием посетителей с 5 июня.

"Фонтанка.ру"