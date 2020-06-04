«Здесь светло, тепло и почти не страшно». ЛАЭС запустила экскурсию и показала красную кнопку»

На канале Ленинградской атомной станции появилась виртуальная экскурсия по новым энергоблокам ЛАЭС с реактором ВВЭР-1200. Авторы попытались сделать видеосюжет популярным и не побрезговали неоднозначными приемами продвижения, выложив ролик с обложкой: «Блондинка на реакторе. Будет жарко!»

Ведущая проводит зрителей по территории станции — как на свежем воздухе, так и под крышей: от главного пешеходного перехода АЭС, связывающего все сооружения («Здесь светло, тепло и почти не страшно») до хранилища свежего ядерного топлива и, собственно, ядерного реактора. После «жаркой» части маршрута (температура в центральном зале — порядка 40 градусов) зрителя проводят в блочный пункт управления («Красную кнопку я вам покажу, но к ней не пущу») и в кабинет главного инженера.

Кроме основных знаний о внутреннем устройстве станции, из экскурсии можно получить и дополнительные — о неформальных названиях, которые сотрудники дали объектам на территории. Например, в видео показывают «малые петергофские фонтаны», «девичьи» градирни, их «юбки» или «кружево».





Фото: скриншот видео с Youtube Фото: скриншот видео с Youtube

Напомним, ранее, коллектив ЛАЭС принимал участие в челлендже в поддержку группы Little Big, которая собиралась на «Евровидение» — сотрудники танцевали под песню UNO .

«Фонтанка.ру»