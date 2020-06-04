«Подписные издания» станут двухэтажными и вырастут в четыре раза

Петербургский независимый книжный магазин «Подписные издания» заявил о расширении. К октябрю 2020 года площадка вырастет в четыре раза и займёт не только первый, но и второй этаж здания «Нового Пассажа» на Литейном проспекте, 57. Об этом «Фонтанке» рассказал руководитель «Подписных» Михаил Иванов.

«Надеемся открыться в обновлённом виде 1 октября, но не все от нас зависит. Проект будет тяжелым технологически и зависит от импортных поставок. Но кредиты на него уже взяли, будем действовать», — говорит Иванов.

На втором этаже магазина организуют детскую зону чтения и пространство для проведения мероприятий. После расширения все разделы «Подписных» увеличатся в два раза, площадь вырастет со 145 до 600 квадратных метров, откроются 25 дополнительных вакансий.

«В последние месяцы до карантина по выходным к нам иногда приходило столько гостей, что внутрь было просто не попасть. Стало тесно, книг у нас больше 40 000, все стоят корешком, очень бы хотелось выставлять еще больше книг хороших издательств», — объясняет Иванов.

Напомним, «Подписные издания» — один из старейших книжных магазинов Петербурга. Он открылся в 1926 году на Невском проспекте, с 1958-го работает на Литейном. Сейчас магазин функционирует как независимый, предоставляя широкую подборку книг по гуманитарным темам, искусству, детской литературы. При «Подписных» создано издательство, периодически здесь проводятся встречи с авторами книг.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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