Беглов обещал поддержку НКО в сфере культуры. Но поставил условия
Смольный пообещал поддержать социально ориентированные некоммерческие организации в сфере культуры. Они смогут претендовать на финансовую помощь за организацию онлайн-событий, а также возместить часть зарплаты сотрудников и коммунальных платежей.
Об этом говорится в постановлении, которое 3 июня подписал губернатор Александр Беглов. Оно вносит поправки в порядок предоставления в 2020 году субсидий для НКО.
Деньги, например, можно получить за онлайн-трансляции фестивалей, конкурсов, проектов, спектаклей. Правда, страница, где проводился стрим, должна иметь не менее тысячи посетителей, уточняется в постановлении.
При проведении фестивалей и конкурсов на оплату труда сотрудников можно потратить не больше 7 процентов субсидии, на коммунальные услуги — до 10 процентов. Если речь идёт о постановке спектаклей, эти суммы возрастают до 20 и 15 процентов, соответственно.
Напомним, в конце апреля губернатор обещал поддержать частные культурные площадки, пострадавшие от коронавируса. Позже Смольный начал собирать информацию об убытках таких учреждений.
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