Шесть книг о путешествиях для тех, кто никуда не едет

Коронавирус прервал международное авиасообщение, перекрыл все летние туристические маршруты. Но никто не помешает отправиться в Италию, Францию или на Кубу — для этого просто стоит открыть на нужной странице правильную книгу. Литературный обозреватель «Фонтанки» отобрала для вас пять трэвел-новинок 2020 года — охотимся на червей с Дмитрием Быковым, пробираемся в Северную Корею, поднимаемся в горы и следим за приключениями Эдуарда Лимонова.

За червями с Дмитрием Быковым

Дмитрий Быков. «Палоло, или как я путешествовал»

М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — 410 с.

В самом названии этой книги кроется некая интрига. «Что такое палоло, и как это загадочное существо связано с жизнью русского прозаивка, публициста и поэта?» — подумает читатель. Погуглит, и проверка покажет, что палоло — кольчатые черви, которые обитают в море недалеко от островов Фиджи и Самоа. По осени их с энтузиазмом едят местные жители.

По иронии судьбы, именно этих червяков автор книги никогда не видел своими глазами и не попробовал, но тем не менее именно они сподвигли Быкова собрать свои впечатления путешественника за 1990-е – 2000-е в один сборник. По пути к беспозвоночным — Америка, Шри-Ланка, Куба, Гондурас и даже вологодская деревня Бобрино.

Цитата: «Не то чтобы я не любил собственный дом, но оседлая жизнь переносима тогда, когда участвуешь в каком-то глобальном проекте. А пока ожидаешь перемен — на каковое ожидание уходит тут почти всякая жизнь, — лучше ездить».





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Политическая кругосветка с Эдуардом Лимоновым

Эдуард Лимонов. «Старик путешествует»

М.: Individuum, 2020. — 264 с.

Следующая новинка, одна из ключевых в 2020 году, одновременно оказалась и одной из самых печальных. Книга «Старик путешествует» Эдуарда Лимонова вышла после смерти писателя, которого уже при жизни величали классиком. Это военное-политический травелог с вкраплением любовных сюжетов и всевозможных авантюр. Начинается путешествие в послевоенном Харькове, откуда будущий лидер незарегистрированной партии «Другая Россия», будучи юношей, отправлялся на крышах поездов к морю.

Ну а далее, что называется, — везде: Эдуард Вениаминович побывал во Франции, Италии, США, непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Монголии. Любопытно, что лимоновские маршруты, в целом, похожи на быковские — много заграницы, немного российской глуши. Но там, где Быков расписывает целую лекцию, например, об острове Капри, Лимонов бросает лишь короткое: «А чего я туда припёрся? А я хотел найти тот балкон, на котором Ленин и Богданов играли в шахматы».

Цитата: «Когда я был совсем молодым человеком, я часто путешествовал. Вот как это выглядело. Приходишь на вокзал, намечаешь нужный тебе поезд (чаще всего идущий на юг), заходишь не с перрона, где посадка, а с противоположной стороны. Намечаешь подходящую тебе щель между вагонами (не все щели годились). Когда поезд трогается, вскакиваешь на ступени и затискиваешься в эту щель. А потом устраиваешься поудобнее. Лучше влезть наверх, положить ноги на следующий вагон — и едь себе. Тогда ещё были паровозы. Поэтому угольным дымом тебя в любом случае».





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

По Северной Корее с дискошаром и блокнотом исследователя

Мортен Тровик. «Предатель в Северной Корее. Гид по самой зловещей стране планеты»

М.: Individuum, 2020. — 2020, 368 с. — перевод Евгении Воробьевой

Сложно предположить, по каким причинам, но Северная Корея оказалась в топе издательских предпочтений весной 2020 года. На русском вышло аж два путеводителя по этой обычно закрытой туристов стране. Книжка «Предатель в Северной Корее» норвежского художника и арт-активиста Мортена Тровика сделана в форме гида, хотя понятно, что это лишь литературная условность, приём, потому что абсолютное большинство читателей туда не попадут.

Тровик в конце 2000-х устроил в КНДР арт-акцию. Взял совершенно европейский атрибут — серебристый дискошар — и сфотографировался с ним рядом с главными северокорейскими достопримечательностями, как то: монумент идей чучхе или мавзолей Ким Ир Сена. Как это удалось художнику — не до конца понятно, но ясно, что подзаголовок книжки «Гид по самой зловещей стране планеты» — тоже условность. Тровик пытается быть связным между двумя мирами и найти даже в этом недружелюбном мирке кое-что человеческое.

Цитата: «Откровенно говоря, ваш первый — и, вероятно, единственный — визит в Северную Корею может показаться марафоном монументов, статуй, мемориалов, музеев, знаковых построек, мавзолеев и прочих (ста)пятидесяти оттенков Кима. …Потому нет ничего удивительного, что всякий, кто приезжает в Пхеньян и Северную Корею всего один раз, не имеет ни времени, ни возможности разрушить клише, согласно которому этот город (да и вся страна) является лишь декорацией».





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Андрей Ланьков. «К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР»

М.: Альпина нон-фикшн, 2020. — 512 с.

Если Мортен Тровик смотрит на Корею глазами неофита, то профессор-востоковед Андрей Ланьков съел собаку на этой теме (возможно, и в прямом смысле слова, учитывая особенности национальной кухни). Впервые он побывал в КНДР в 1984 году, будучи студентом, и с тех пор углубляет познания о стране и её южном соседе. «К северу от 38-й параллели» — обстоятельный, но при этом не теряющий увлекательности нонфикшн. Северная Корея рассматривается под самыми разными углами — от политики и пропаганды до повседневной жизни граждан, системы распределения продуктов, семейных дел и пристрастия к выпивке.

Цитата: «КНДР вовсе не край, населенный боевыми киборгами.... С другой стороны, это и не рай, полный улыбающихся рабочих, счастливых пейзанок и радостных детей, единственной заботой которых являются успехи в труде и учебе».





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

Штурмуем горы

Лада Бакал. «Горы мира»

М.: Пешком в историю, 2020. — 64 с. — художник Татьяна Уклейко

Сложно поверить, что альпинизм — совсем молодое увлечение для человечества. Тягу к горным походам наши предки развили в XVIII веке: в 1786-м врач и ботаник Мишель Паккар с местным проводником Жаком Бальма впервые взошли на Монблан. Что изменилось с тех пор, и как люди последовательно штурмовали Эльбрус, Эверест и другие вершины — рассказывает Лада Бакал, журналист, продюсер и страстная путешественница. Новую книгу она посвятила собственным детям, «мужественно ходившим по Гималаям, Альпам, Карпатам, Уралу, Алтаю и Кавказу».

«Горы мира» — не путеводитель в традиционном смысле слова, а иллюстрированное историческое издание, понятное и приятное для самыз разных возрастов. Впрочем, некоторое количество практических советов вы тоже получите: как устроен быт в горах и какие вершины выбрать, если решите заняться альпинизмом.

Цитата: «Путешественник открывает глаза: склон палатки освещён солнцем. Птицы не поют: они остались внизу, в зоне растительности. Пока хорошая погода (обычно это раннее утро, после обеда соберутся тучи, и может пойти снег), надо отправляться в путь».





Фото: предоставлено издательством Фото: предоставлено издательством

С любовью по России

Михаил Бару. «Непечатные пряники»

М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 328 с.



Берново, Старица, Торопец, Солигалич, Семенов, Балахна — готовы поспорить, что в этих местах вы ещё не были. А Михаил Бару уже посетил их и всё описал в книжке. Химик по образованию, писатель и прозаик, знаток хайку, обладатель премии Горчева обладает талантом увлекательно и с огромной душевностью рассказывать о российской глубинке.

Вроде бы, автор не сходит с типичного туристического кольца — гостиница, краеведческий музей, памятники, история местных промыслов. Но рассказы Бару пропитаны неподражаемой нежностью к местным жителям — сотрудникам семеновской фабрики матрешек, которые так любят свою работу, что готовы выполнять её даже за скромные десять тысяч рублей, или главе краеведческого музея из посёлка Пестяки Ивановской области Любови Лакеевой. Дама работала в Госстрахе, но однажды ей приснилось, что она водит экскурсии, и Лакеева создала этот музей с нуля, и теперь в него могут заглянуть путешественники. Хотя бы мысленно — учитывая реалии пандемии.

Цитата: «В провинции надо обо всем договориться заранее, иначе может так случиться, что как раз в день вашего приезда экскурсовод будет сажать картошку или полоть огурцы. Его тоже можно понять».





Фото: nlobooks.ru/ Фото: nlobooks.ru/

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»

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