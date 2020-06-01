«Обыкновенный героизм». BBC выпускает сериал об отравлениях в Солсбери

Трехсерийный фильм об отравлениях в Солсбери с 14 по 16 июня выпустит BBC One. Трейлер проекта телекомпания показала 1 июня: он, как и весь сериал, посвящён «обыкновенному героизму» британских людей. При этом интрига, связанная с отравлением самих Сергея и Юлии Скрипалей, судя по всему, отойдёт на второй план.

Главные роли исполняют Рэйф Сполл, Мианна Бёринг и Энн-Мари Дафф. Они играют сержанта Ника Бейли и местную жительницу, случайно отравленных «Новичком», а также руководителя общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Дашкевич.

«Сюжет завязывается вокруг «обыкновенного героизма». Это история о людях, которые собираются вместе делают лучшее, что британские госслужбы могут сделать, когда Британия чувствует себя сломленной», — отметил в интервью Deadline один из сценаристов проекта Адам Паттерсон.

Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, гражданку России Юлию Скрипаль, отравили в марте 2018 года. Британские эксперты установили, что для этого использовалось боевое отравляющее вещество А-234 «Новичок». Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство.

«Фонтанка.ру»

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