«Обыкновенный героизм». BBC выпускает сериал об отравлениях в Солсбери
Трехсерийный фильм об отравлениях в Солсбери с 14 по 16 июня выпустит BBC One. Трейлер проекта телекомпания показала 1 июня: он, как и весь сериал, посвящён «обыкновенному героизму» британских людей. При этом интрига, связанная с отравлением самих Сергея и Юлии Скрипалей, судя по всему, отойдёт на второй план.
Главные роли исполняют Рэйф Сполл, Мианна Бёринг и Энн-Мари Дафф. Они играют сержанта Ника Бейли и местную жительницу, случайно отравленных «Новичком», а также руководителя общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Дашкевич.
«Сюжет завязывается вокруг «обыкновенного героизма». Это история о людях, которые собираются вместе делают лучшее, что британские госслужбы могут сделать, когда Британия чувствует себя сломленной», — отметил в интервью Deadline один из сценаристов проекта Адам Паттерсон.
Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, гражданку России Юлию Скрипаль, отравили в марте 2018 года. Британские эксперты установили, что для этого использовалось боевое отравляющее вещество А-234 «Новичок». Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство.
«Фонтанка.ру»
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