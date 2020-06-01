11 лучших телесериалов июня: выбор «Фонтанки»

Начинается антиCOVIDное лето, и, если вы рвётесь из самоизоляции на улицу, не забудьте с собой любимые гаджеты – и тогда с вами будут адвокат Перри Мэйсон, киллер Надежда, Виктор и прочие Чики. «Фонтанка» выбрала 11 лучших телесериалов июня, и почти все они с VOD-платформ – стриминг окончательно растоптал кинопрокат.

«Грязный Джон» / «Dirty John: The Betty Broderick Story»



Экранизация детективного подкаста



Где/когда: USA Networks – со 2 июня 2020

Первой летней многообещающей телеласточкой станет возвращение сериала-антологии «Грязный Джон», переехавший с американского кабельного телеканала Bravo в эфир более рейтингового конкурента – телесети USA Networks. Напомним предысторию телепроекта «Грязный Джон»: в 2017 году два издания – Wondery и Los Angeles Times запустили подкаст журналистских расследований «Грязный Джон» репортёра Кристофера Гоффарда, который мгновенно взлетел в топ американских подкастов – за первые 6 недель выложенные 4 главы прослушало более 10 миллионов пользователей. В Голливуде пронюхали про новый хайптрейн – экранизации подкастов, поэтому киностудии пачками скупали права на их экранизации. «Грязный Джон» был куплен одним из первых и благополучно экранизирован в виде одного сезона в 2018 году. Как и в оригинальном подкасте, в сериале расследуются реальные преступления.

Свежий 2-й сезон «Грязного Джона» получил подзаголовок – «История Бетти Бродерик» и рассказывает запутанную историю убийства, которое якобы совершила Бетти Бродерик. События будут разворачиваться аж на протяжении 20 лет — в 1960-80-е гг. Суд над миссис Бродерик, обвинённой в убийстве своего бывшего мужа и его новой жены, начался в 1989 году и продолжался до декабря 1991 года. Это был довольно громкий и противоречивый процесс, так как вина женщины была не столь очевидна, но приговорил Бетти Бродерик к 32 годам тюрьмы за двойное убийство второй степени. Об этом деле гремели масс-медиа, снимали телепередачи и документальные фильмы. И вот теперь о загадочных убийствах будет и 2-й сезон «Грязного Джона», где главные роли исполнили Кристиан Слэйтер и Аманда Пит (в роли той самой Бетти).

«Последствия»

Семейная мелодрама от режиссёра Александра Котта



Где/когда: Okko – с 3 июня 2020

Российская мультимедийная платформа Okko приготовила для поклонников суровых отечественных мелодрам любопытную новинку – 8-серийный телесериал «Последствия», который давно уже окрестили одним из самых ожидаемых проектов лета-2020. В центре сюжета – история жизни успешного бизнесмена Андрея. Несколько лет назад он случайно узнает, что одна из трёх дочерей не от него. Он разводится с женой и добивается полной опеки над детьми, запретив матери приближаться к ним. Затем бизнесмен узнает, что жить ему осталось несколько месяцев и осознает, что дочерям нужна мать и делает предложение своей девушке, но случайно встречает свою экс-супругу и понимает, что всё ещё любит её. И тут-то всё закрутилось-завертелось в лучших традициях психодрам о трудностях принятия решений и их последствиях. Снял «Последствия» Александр Котт («Спитак», «Троцкий»), спродюсировали – Александр Цекало и компания. В сериале играют Александр Самойленко, Анна Тараторкина, Алёна Бабенко, Владислав Ветров, Егор Корешков, Cергей Ланбамин.

«Чики»



Новая отечественная «Интердевочка»



Где/когда: more.tv – с 4 июня 2020

Не отстает от конкурента и more.tv: на следующий день после премьеры «Последствий» видео-сервис представит свою долгожданную новинку – оригинальный телесериал «Чики». Это 8-серийная драмеди о четырёх подругах, которые когда-то работали проститутками на трассе, а теперь завязали со своим прошлым и развязали собственный совместный бизнес в виде фитнесс-клуба — но прошлое даёт о себе знать. Съёмки сериала проходили полностью в Кабардино-Балкарии, режиссёром выступил Эдуард Оганесян, художник-постановщик знаменитого биографического телесериала про болгарскую предсказательницу Вангу – «Вангелия» 2013 года. Создатель телеистории так описывает свой проект: «Чики» – зеркало для каждого из нас, оно отражает не только наши плюсы, но и не самые красивые детали окружающей нас действительности, которые мы часто никак не хотим признавать. В этой действительности живут наши героини, без всякого сомнения имеющие право быть счастливыми». В главных ролях снялись Ирина Горбачёва, Ирина Носова, Алёна Михайлова и Варвара Шмыкова.

«13 причин почему» / «13 Reasons Why»



Драма о проблемах современных подростков



Где/когда: Netflix – с 5 июня 2020

В июне интернет-монстр Netflix выпускает 4-й сезон «13 причин почему», который станет финальным. Напомним, что сериал снят по мотивам одноимённого бестселлера американского писателя Джея Эшера и рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться современным школьникам в Штатах. В центре сюжета — Ханна Бейкер, тихая старшеклассница, неожиданно для всех однажды покончившая жизнь самоубийством. После себя она оставила коллекцию с аудиокассетами, на которых указала 13 причин, подтолкнувших её к этому решению. В последнем сезоне популярной теледрамы от Netflix ученики старшей школы Либерти готовятся к выпускному. Но прежде они должны вновь столкнуться со страшным секретом, скрытым от посторонних, и сделать выбор, который скажется на будущем каждого. В общем, как всегда, зрителей ждёт ещё больше загадок, тайн, недоговорённостей и обвинений.

«Президент» / «El Presidente»



Драма о коррупционном скандале в ФИФА



Где/когда: Amazon Prime Video – с 5 июня 2020

Стрим-сервис Amazon Prime Video 5 же июня запустит самый ожидаемый испаноязычный проект начинающегося лета – спортивную драму «Президент» о коррупционном скандале в ФИФА, разразившийся в 2015 году. Напомним: Серхио Хадуе, бывший президент Национальной ассоциации профессионального футбола Чили и второй вице-президент Conmebol (Южноамериканская конфедерация футбола) признал себя виновным в коррупционном деле ФИФА 2015 года, когда расследование ФБР вскрыло крупнейшую коррупционную схему за всю историю существования самого футбола. В мае 2016 года Комитет по этике ФИФА приговорил Хадуе к пожизненному отстранению от любых занимаемых должностей в руководстве ФИФА и национальных футбольных лигах. Расследование ФБР фактически обезглавило ФИФА, ибо ещё 14 высших спортивных чиновников вынуждены были уйти в отставку, включая и вечных Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Сколько наворовал, присвоил и отмыл денег за свою финансово успешную футбольную карьеру сеньор Хадуе, а также как он оперировал со 150 миллионами долларов на пару со своим подельником – главой Аргентинской футбольной лиги Хулио Грондона, и расскажет чилийская драма «Президент», исполнительным продюсером которой выступил самый именитый современный режиссёр Чили – Пабло Ларраин, прославившийся своими драмами на запретные темы («Нет», «Клуб», «Неруда», «Джеки», «Эма: Танец страсти»). Автор сценария и режиссёр – Армандо Бо, получивший Оскар за свой сценарий к нашумевшей драме «Бёрдмэн». В главных ролях: Карла Соуса, Андрес Парра и Паулина Гайтан.

«В густом лесу» / «The Woods»



«Настоящий детектив» из Польши



Где/когда: Netflix – с 12 июня 2020

Тем временем Netflix продолжает успешно осваивать локальные телерынки и вкладывать немалые деньги в производство местного контента. Дело дошло до Польши, где американский потоковый сервис спродюсировал и профинансировал свой первый оригинальный телесериал на польском языке – детективную драму «В густом лесу», которую местные кинокритики уже успели окрестить «Настоящим детективом» по-польски. Сюжет мини-сериала разворачивается вокруг загадочного исчезновения девушки, которое 25 лет спустя пытается раскрыть её брат, ставший влиятельным прокурором. Он хочет докопаться до истины, ведь есть вероятность, что исчезновение его сестры – дело рук серийного маньяка и девушка ещё жива. Сценарий «В густом лесу» написан по мотивам нашумевшего романа-триллера «Чаща» (2007) популярного американского писателя Харлана Кобена, подарившего миру такие бестселлеры как «Незнакомец» и «Не говори никому». В главных ролях – звёзды польского кино и ТВ: Гжегож Даменцки, Агнешка Гроховска, сыгравшая в знаменитой военной драме Агнешки Холланд – «В темноте», а также Хуберт Милковски.

«Надежда»

Триллер про киллершу



Где/когда: START – с 18 июня 2020

Ещё один неожиданный отечественный проект – драматический телесериал про женщину-киллера «Надежда» с Викторией Исаковой в главной роли. Сериал будет доступен подписчикам онлайн-сервиса START с 18 июня. «Надежда» − проект от продюсеров и сценаристов хита «Бывшие», который входит в топ-3 по просмотрам на всё том же START. Создатели нового сериала обещают сохранить фирменный стиль авторов: ставка снова сделана на честность, непредсказуемость сюжета, жёсткость, реалистичность и отличный кастинг. Итак, Надежда ведёт двойную жизнь: она и заботливая жена и мать, и хитрый и безжалостный киллер. После 18 лет работы с кровавым ремеслом она хочет уйти на «пенсию» и посвятить себя семье. Но ее решению противится Синдикат, ее работодатель — криминальная организация, возглавляемая военным психиатром, прикованным к инвалидному креслу злым гением (его играет Алексей Гуськов). Вступая в противостояние с Синдикатом, который угрожает её близким, Надежда становится ещё сильнее и опаснее, чем когда бы то ни было, и готова абсолютно на всё, чтобы защитить свою семью. Режиссёром 16-сериного проекта «Надежда» выступила Елена Хазанова, недавно снявшая Викторию Исакову в биографической спортивной драме «Один вдох», основанной на истории жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой.

«С любовью, Виктор» / «Love, Victor»



Драмеди про необычную подростковую любовь



Где/когда: Hulu – с 19 июня 2020

В середине июня на стрим-сервисе Hulu стартует «С любовью, Виктор» — телеверсия популярного молодёжного гей-ромкома «С любовью, Саймон» (2018). Изначально проект разрабатывался, и в это до сих пор не верится, для семейного потокового сервиса Disney+, но потом 10-серийную историю познания себя и каминг-аута в 16 лет перенесли на сервис для более взрослой аудитории – Hulu. Напомним, что оригинальный фильм «С любовью, Саймон» был экранизацией популярного тинейджерского романа Бекки Альберталли. В телесериале теперь уже не Саймон пытается признаться в любви понравившемуся ему мальчику в старших классах, а Виктор, который переезжает вместе с родителями в другой штат, идёт в новую школу и терзается в попытках понять, кто же ему больше нравится. В роли Виктора – Майкл Чимино (не путать с выдающимся режиссёром), исполнитель роли Саймона в фильме – Ник Робинсон читает закадровый текст, чтобы не путались зрители. В остальных ролях – София Буш, Джеймс Мартинес и Ана Ортис.

«Политик» / «The Politician»



Где/когда: Netflix – с 19 июня 2020

В тот же день Netflix запланировал выпуск свежего, второго сезона политдрамеди про подростков «Политик» от Райана Мёрфи (того самого, что недавно подарил нам чудесный ретро-сериал «Голливуд», долгоиграющие франшизы про Американские истории ужасов/преступлений/вражды и транс-драму «Позу» про драг-культуру легендарных балов и танца вог в Нью-Йорке 1980-90-х). Напомним, что главный герой политсатиры «Политик» гей Пейтон Хобарт пытался стать Президентом студсовета в своей школе в Лос-Анджелесе. Сериал на примере школьных интриг пародировал современные политтехнологии и спекуляцию на актуальных проблемах социума, используемые в предвыборных кампаниях. В конце 1-го сезона старшеклассники благополучно выпустились из школы и уехали учиться в университет в Нью-Йорке, где в их венах вновь забурлила жажда предвыборной гонки и они пошли против влиятельной нью-йоркской сенаторши, чтобы победить её на очередных выборах. Смогут ли детишки во главе с Пейтоном Хобратом побить акул-старушек? В новых сериях Джудит Лайт и Бетт Мидлер сразятся с Беном Платтом, Гвинет Пэлтроу, Люси Бойнтон и Зои Дойч.

«Перри Мэйсон» / «Perry Mason»



Экранизация культовой серии детективных романов



Где/когда: HBO – с 21 июня 2020

Большая премьера ожидается во второй половине июня в эфире медиа-империи HBO – 8-серийный сериал «Перри Мэйсон», снятой по мотивам знаменитого и безумно популярного цикла детективных романов Эрла Гарднера. Действие литературного первоисточника и его телеадаптации разворачивается в Лос-Анджелесе начала 1930-х. Адвокат по уголовным делам Перри Мэйсон в отличие от своих коллег частенько лично занимается расследованием дел своих клиентов. Новый проект HBO – это ремейк телесериала телеканала CBS, который шёл в эфире с 1957 по 1966 год и был безумно популярен. Тот классический сериал получил кучу премий EMMY и прославил исполнителя главной роли – актёра Рэймонда Бёрра (1917-1993). Теперь главную роль исполняет Мэттью Риз из «Американцев». Шоураннер сериала – Ролин Джонс, известный по работе над сценарием к «Подпольной империи». Постановщиками выступили Тимоти Ван Паттен («Игра престолов») и Дениз Гамзе Эргювен («Мустанг»). В остальных ролях: Джон Литгоу, Татьяна Маслани из «Тёмного дитя», Шей Уигэм, Стивен Рут, Нэйт Корддри, Лили Тейлор, Роберт Патрик и Джульет Райлэнс.

«Сумеречная зона» / «The Twilight Zone»



Продолжение культовой сай-фай истории



Где/когда: CBS ALL ACCESS – с 25 июня 2020

В конце июня подписчикам стрим-сервиса CBS ALL ACCESS станет доступен второй сезон реанимированной «Сумеречной зоны». Напомним: «Сумеречная зона» — это грандиозная медиа-франшиза, которую в прошлом году перезапустил Джордан Пил, модный ныне режиссёр высокохудожественных хорроров с подтекстом «Прочь» и «Мы». Он же выступил в роли ведущего-рассказчика новой версии культового телешоу. Каждый эпизод оригинальной «Сумеречной зоны» был смесью фэнтези, научной фантастики, драмы или ужаса и часто заканчивался жуткой или неожиданной развязкой, чем и стал своего рода революцией в мире американских телесериалов конца 1950-х – начала 1960-х. В 1961 году шоу получило премию «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал», а в 1963-м его создатель Род Серлинг стал обладателем «Золотого глобуса» как лучший телепродюсер. Новый 2-й сезон «Сумеречной зоны» образца 2020 года будет состоять из 10 серий в формате антологии. Среди приглашённых актёров: Скай Феррейра, Тони Хейл, Джоэл МакХэйл, Гиллиан Джейкобс, Пол Ф. Томпкинс, Морена Баккарин, Билли Портер, Тофер Грейс, Гретхен Мол и многие другими. Режиссёрами выступили видные деятели жанрового кино в современном Голливуде: Ана Лили Амирпур, Оз Перкинс и тандем Джастин Бенсон/Аарон Мурхед, снявшие хоррор «Паранормальное» в 2017-м.

(18+)

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»