Скончался Христо — культовый художник не дожил до своей акции «Обернутая Триумфальная арка», перенесенной из-за коронавируса Версия для печати Tweet

Знаменитый художник Христо, вместе со своей супругой Жанной-Клод создававший грандиозные художественные объекты в общественных пространствах, скончался 31 мая в Нью-Йорке. Ему было 84 года. В официальном заявлении по поводу кончины говорится, что тот ушел «от естественных причин».

Христо Владимиров Явашев, известный в художественной среде как Христо, был родом из Болгарии, его путь к славе пролегал через Прагу, Вену, Женеву, Париж, где он встретил свою будущую жену, и, наконец, Нью-Йорк, где прожил 56 лет. Жанна-Клод скончалась в 2009 году.

В заявлении о смерти говорится, что своим творчеством Христо расширял границы привычного — в живописи, скульптуре и архитектуре.





Фото: instagram.com/christojeanneclaude/ Фото: instagram.com/christojeanneclaude/

В этом году в Париже планировалась его грандиозная художественная акция — «Обернутая Триумфальная арка». Согласно замыслу, памятник архитектуры должны были полностью завернуть в перерабатываемый полипропилен. Эта акция должна была стать первой для художника в череде себе подобных после ухода его жены: ранее они вместе «упаковывали» Рейхстаг, Новый мост в Париже и монументы в Милане (по их мнению, это позволяло зрителю отвлечься от деталей и воспринимать здание в целом как объект искусства). Однако акция переносилась: изначально ожидалось, что она пройдет в апреле 2020 года. Потом сроки сдвинулись на октябрь, а потом, из-за коронавируса, и вовсе на следующий год.

В заявлении о смерти говорится, что в память о художнике Триумфальная арка в Париже все равно будет обернута, — в октябре 2021 года.

Среди других известных художественных акций Христо — «Стена из нефтяных баррелей. Железный занавес» (в 1961-1962 году на парижская улочка была перегорожена стеной из нефтяных бочек), «Окружённые острова. Бискайский залив. Большой Майами. Флорида» (в 1980-е одиннадцать искусственных островов в Бискайском заливе были окружены розовой тканью), «Зонтики. Япония — США» (в 1991 году в Японии и Калифорнии открылись 3100 зонтиков высотой шесть метров и диаметром в девять метров) и «Мастаба» (тип гробницы в Древнем Египте в форме усеченной пирамиды — Прим.ред.) — гигантская плавающая конструкция из разноцветных бочек в лондонском Гайд-парке (2018).

«Фонтанка.ру»