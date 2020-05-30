«Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте». Любовь Аркус уходит из «Сеанса» и фонда «Антон тут рядом»
Главный редактор журнала «Сеанс», основатель и президент фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус оставила оба поста. Об этом она написала на своей странице в Facebook, позднее сообщение об уходе главного редактора появилось на сайте «Сеанса».
«Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте. Я написала это не для того, чтобы вы выражали мне сочувствие. Вот честное слово. Может быть, все, что произошло, изменит общую ситуацию к лучшему: люди поймут, что словом можно убить», — отметила Аркус.
Фото: скриншот с сайта журнала "Сеанс""
Уходу Аркус предшествовала длительная и не всегда корректная дискуссия в социальных сетях, продолжавшаяся последние несколько месяцев и спровоцированная появлением серии фильмов проекта Ильи Хржановского «Дау». Спор велся об ангажированности критического сообщества, о его неготовности принимать новые методы анализа фильма и, в первую очередь, о мере допустимого на площадке во время работы над картиной (в «Дау» присутствуют сцены несимулированного секса, подробно показано изнасилование одной из героинь бутылкой и опыты ученых над младенцами). Среди прочего, Аркус в рамках этой дискуссии обвиняли в том, что она организовывала участие людей с расстройством аутического спектра в съемках «Дау». Главред «Сеанса» 29 мая ответила на это текстом «Молодые люди с аутизмом на съемках фильма «Дау».
«Фонтанка.ру»
«Мы все тяжело больны». Группа «Кино» представила новый клип на вечно актуальную песню Цоя
Новости
-
-
30 мая 2020 - «Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте». Любовь Аркус уходит из «Сеанса» и фонда «Антон тут рядом»
-
30 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: лекция о «Зените», мастер-класс по живописи акрилом, письма Тургенева и Виардо, концерт на Луне
-
29 мая 2020 - С дезинфекцией, с термометрией, за стеклом. Минкульт рассказал, как абитуриенты будут штурмовать театральные вузы
-
29 мая 2020 - «Девочка, несовершеннолетняя, живёт в Петербурге». «Фонтанка» выяснила, кто спел кавер Цоя в трейлере «Майора Грома»
-
29 мая 2020 - Артисты Александринского читают подлинные монологи врачей. Сборы направят в пользу Мариинской больницы
Статьи
-
29 мая 2020, 11:03Последний майский уикэнд будет насыщенным. Вас ждут концерты, в том числе с участием Ренаты Литвиновой и БГ, старт модного театрального фестиваля, онлайн-прогулки по Петербургу и лекция о переименовании улиц. На десерт — фильмы от лучших кинофестивалей мира.
-
26 мая 2020, 13:35Начало XX века, в Петербурге разворачивается некий судебный процесс. Судьбу обвиняемого в режиме реального времени будет решать коллегия присяжных, в числе которых наши современники — Татьяна Толстая, Константин Богомолов, Полина Осетинская, Николай Сванидзе. Это — сюжет онлайн-спектакля и перформанса по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», который 26 мая покажет Александринский театр.
-
19 мая 2020, 16:23Проект «Ронин» Александра Цоя презентует новый трек «Ртуть». Это первый релиз коллектива с выхода дебютной пластинки «Опора» в 2017 году. Музыкант в условиях самоизоляции снял клип, где предстал сразу в четырёх музыкальных статусах.
-
-
-
-
-
-
08 мая 2020, 15:22