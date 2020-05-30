«Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте». Любовь Аркус уходит из «Сеанса» и фонда «Антон тут рядом»

Главный редактор журнала «Сеанс», основатель и президент фонда «Антон тут рядом» Любовь Аркус оставила оба поста. Об этом она написала на своей странице в Facebook, позднее сообщение об уходе главного редактора появилось на сайте «Сеанса».

«Все. Силы кончились. Пожалуйста, не комментируйте. Я написала это не для того, чтобы вы выражали мне сочувствие. Вот честное слово. Может быть, все, что произошло, изменит общую ситуацию к лучшему: люди поймут, что словом можно убить», — отметила Аркус.





Фото: скриншот с сайта журнала "Сеанс"" Фото: скриншот с сайта журнала "Сеанс""

Уходу Аркус предшествовала длительная и не всегда корректная дискуссия в социальных сетях, продолжавшаяся последние несколько месяцев и спровоцированная появлением серии фильмов проекта Ильи Хржановского «Дау». Спор велся об ангажированности критического сообщества, о его неготовности принимать новые методы анализа фильма и, в первую очередь, о мере допустимого на площадке во время работы над картиной (в «Дау» присутствуют сцены несимулированного секса, подробно показано изнасилование одной из героинь бутылкой и опыты ученых над младенцами). Среди прочего, Аркус в рамках этой дискуссии обвиняли в том, что она организовывала участие людей с расстройством аутического спектра в съемках «Дау». Главред «Сеанса» 29 мая ответила на это текстом «Молодые люди с аутизмом на съемках фильма «Дау».

«Фонтанка.ру»