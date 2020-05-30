Сегодня в эфире #безантракта: лекция о «Зените», мастер-класс по живописи акрилом, письма Тургенева и Виардо, концерт на Луне Версия для печати Tweet

Субботний день проведем на tv.fontanka.ru со вкусом: спорт в этот раз у нас только теоретический. В 13.00 спортивный комментатор и обозреватель «Фонтанки» Федор Погорелов уже в статусе лектора и экскурсовода своего бюро «Тихий ход» расскажет о тренерах «Зенита» и всей подноготной петербургского футбола. Лекция ожидается продолжительная, почти два часа в прямом эфире (Федору не привыкать), устраивайтесь поудобнее. 6+

В 16.00, отдохнув от теории, перейдем #безантракта к практике: правда, уже по изобразительному искусству. Анастасия Гриб специально для читателей и зрителей «Фонтанки» записала мастер-класс по живописи акрилом для начинающих. Берите краски, холст, будем рисовать «Ирисы» Ван Гога. Понравится — работы других художников научат воспроизводить в арт-мастерских Театральной ПРОСТО. 0+

В 18.00 — время любви и страсти. Актриса и сценарист Марина Лисовец представляет вокально-эпистолярный микс «Одержимость» по письмам Ивана Тургенева и певицы Полины Виардо. История любви развернется под музыку в стиле джаз. Вокал — Ольга Годунова, фортепиано — Владимир Луизо, гитара — Владимир Гапонцев, ударные — Алексей Денисов, бас — Ираклий Долидзе. Запись 2019 года. 18+

А в 20.00 — спокойной ночи, малыши и взрослые: Дмитрий Гурович сыграет вам на Луне. Точнее — на уникальном терменвоксе, обретшем формы этого романтичного небесного тела. Необычный концерт Гурович записал вместе с Алисой Шервуд (вокал) и Ниной Качановой (фортепиано), ко всему прочему нестандартно, в духе призрачного видения, оформил видеозапись концерта. Готовьтесь удивляться — и собирайтесь ко сну. 0+

Если опоздаете на какой-то из эфиров — ищите записи в разделах нашей библиотеки #безантракта. Там уже собрано много интересного: эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru.

«Фонтанка.ру»