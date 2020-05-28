«И смысл?» Директор Русского музея не видит резона его открывать до снятия всех ограничений Версия для печати Tweet

Директор Русского музея Владимир Гусев выразил свое мнение по поводу перспектив открытия музеев в ближайшие сроки и привел арифметику потерь. По его мнению, открывать музей по крайней мере до снятия запрета на проведение массовых мероприятий не стоит. Среди причин — невозможность тотальной дезинфекции помещений и шедевров живописи, как и невозможность постоянно контролировать дистанцию между посетителями.

«Мы посчитали, в нормальном режиме через музей проходит две тысячи посетителей, – сказал Гусев. – При выполнении всех предписаний и соблюдении социальной дистанции мы сможем пропускать от 80 до 200 человек. То есть на порядок меньше. И смысл? Когда люди лишены свободы перемещения, доставит ли им это удовольствие или, скорее, они будут недовольны? Потому что мы должны будем продавать билеты в режиме онлайн, по сеансам, сеансы – получасочовые, скорее всего, и каждый сеанс – от 5 до 10 человек. И кто-то должен говорить: «Проходите, не задерживайтесь, идет следующая группа, не приближайтесь друг к другу». Таких сил даже нет, чтобы в залах следить за всей этой ситуацией! Ну, если 5 человек в зале — то возможно, но какой смысл? Поэтому лучше не торопиться с открытием, а открыть музеи тогда, когда будет разрешено проведение массовых мероприятий».

Директор Русского музея также сообщил, что обратился в Министерство культуры с просьбой компенсировать музею 90 миллионов рублей — ежедневно, по подсчетам музея, из-за закрытия в нем недосчитываются еще 2 миллионов.

Проблема финансовая перед музеем стоит при этом достаточно жестко: Гусев отметил, что сотрудники потеряли в доходах до 50%, поскольку 80% внебюджетных средств ранее уходило на поддержание регионального уровня зарплаты. Этой возможности больше нет.

«Теперь большинство сотрудников будут получать только оклады, а они гораздо ниже среднего уровня зарплат по региону», – пояснил он.

Кроме того, директор сообщил, что две трети сотрудников музея — люди старше 60 лет, а больше половины — старше 65. В настоящее время, по его словам, была решена проблема оплаты их больничных листов не из бюджета музея. Сокращений сотрудников пока не планируется, поскольку оплата труда музейных смотрителей — очень низкая, и молодежь на нее может согласиться только от безысходности, что не гарантирует внимательного исполнения своих обязанностей.

«Фонтанка.ру»

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