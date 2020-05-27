«Открытый город» проведет виртуальные экскурсии по Петербургу
Проект «Открытый город», вслед за театрами и музеями, уходит в онлайн: в День города открылась регистрация на виртуальные экскурсии этого сезона. Первые из них пройдут 29 мая — онлайн-формат оказался удобен тем, что, наверное, впервые в истории проекта обойдется без жесткой конкуренции за места: организаторы обещают регистрировать на показы столько зрителей, сколько будет желающих. Некоторые экскурсии планируется повторять, но при этом выкладывать в свободный доступ на постоянной основе их не будут.
Среди экскурсий, которые предлагается попробовать первыми, — «По следам итальянских мастеров» (Невский 32-34) и «Дом акционерного общества «Строитель» (пр. Добролюбова, 19). Регистрироваться на них нужно на сайте.
Фото: открытыйгород.рф
В будущем, как сообщили «Фонтанке» в «Открытом городе», планируется проводить онлайн-прогулки по фабрике «Красное знамя», по доходным домам, зданию Германского посольства, особняку Зубова и другим достопримечательностям, от которых будут получены разрешения собственников и арендаторов.
«Открытый город» — проект петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Его отличительная особенность — экскурсии не по доступным достопримечательностям Петербурга, а по тем его памятникам, внутрь которых самостоятельному туристу не попасть. Все мероприятия в рамках проекта бесплатны для горожан.
«Фонтанка.ру»
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