«Бабочки-бражники, колибри, летучие мыши». Показываем, как цветет самая большая «Царица ночи» в Ботаническом саду

Вечером 25 мая в Петербурге проходит главный ботанический спектакль года — цветет «Царица ночи», да не простая — а Селеницереус госпожи Макдональд, то есть еще более крупная, нежели обычная. Диаметр цветка в природе достигает 35 сантиметров, и их появляется помногу, что вызывает немалый ажиотаж в животном мире.

Как проходит цветение, кто опыляет столь могучие цветки, и из каких частей они состоят, — «Фонтанке» рассказали сотрудники Ботанического сада.

Селеницереус госпожи Макдональд был назван в честь Сюзанны Фокс-Страндж, жены генерал-лейтенанта Александра Макдональда, губернатора Британского Гондураса в XIX веке. Оттуда-то госпожа и получила растение, которое послала в Королевский ботанический сад в Лондоне.





Фото: скриншот трансляции Ботанического сада Фото: скриншот трансляции Ботанического сада

«Фонтанка.ру»