В Ботаническом саду без зрителей расцвела сверхкрупная Царица ночи

Селеницереус госпожи Макдональд в 2020 году радует глаз только сотрудников Ботанического сада — посмотреть главное шоу в цветочной жизни Петербурга в этот раз можно только онлайн.

В официальной группе Ботанического сада ведутся ежечасные прямые включения из центра развития событий. Самое главное пока — впереди: бутоны уже начали раскрываться, но не достигли пика цветения.





Автор: скриншот трансляции VK
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Селеницереус госпожи Макдональд — вид растений из семейства кактусовых, также известных как «Царица ночи». Родом растение из Гондураса, диаметр цветка в природе превышает 35 сантиметров.

«Фонтанка.ру»

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