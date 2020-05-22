«Классика на Дворцовой» сменит название и место. В оперном шоу поучаствуют футболисты «Зенита»
Вероника Джиоева, Алексей Марков, Екатерина Сергеева, Оксана Шилова, Ольга Пудова, Юлия Маточкина и другие оперные звёзды поучаствуют в концерте «Классика в честь Дворцовой». Любимый горожанам open-air «Классика на Дворцовой» в 2020 году перенесётся в онлайн, с чем и связана игра слов в названии.
Об этом «Фонтанке» рассказали организаторы события, творческий бренд Dance Open, который действует по заказу комитета по культуре Петербурга. Концерт покажут 27 мая в эфире и соцсетях телеканала «Санкт-Петербург», а позже выложат в открытый доступ на платформе Wink «Ростелекома».
Прозвучат произведения Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, Пуччини, Легара, Кальмана, Бернстайна, неаполитанские серенады и эстрадные хиты. Кроме, собственно, музыкальной части, шоу включит познавательную — горожане отправятся на «легкую прогулку по Дворцовой площади и виртуальное путешествие по самым знаковым местам Петербурга». Вместе с ведущими Евгением Дятловым и Кариной Разумовской зрители узнают, как связаны «места силы» северной столицы вроде Дома книги или набережной реки Мойки с музыкальными произведениями.
С Днем города петербуржцев поздравят знаменитые современники — Алиса Фрейндлих, Лев Додин, Михаил Пиотровскй, Лев Лурье, игроки и легенды футбольного клуба «Зенит», звезды «Классики…» предыдущих лет.
Фото: Владимир Черенков, предоставлено творческим брендом Dance Open
Съемки велись на закрытой площадке с соблюдением всех норм безопасности, при этом, по мнению создателей, телевизионный формат «предложил ряд новых сценарно-режиссерских преимуществ». «Мы сохраняем все, что допустимо в новых условиях: атмосферные мультимедийные декорации для каждого номера, художественный свет, многоплановую съемку высочайшего качества, только живой звук и живое музыкальное сопровождение, — отмечает режиссер-постановщик проекта Екатерина Галанова. — Даже легендарная хрустальная люстра, символ «Классики на Дворцовой», за подъемом которой так любят наблюдать петербуржцы, «переедет» на съемочную площадку и порадует зрителей».
Добавим, что 27 мая с 18.30 в online-кинотетре Wink можно будет посмотреть лучшие моменты «Классики на Дворцовой» предыдущих лет и полную телеверсию концерта 2019 года, прошедшего под проливным дождём. Следите за каналом «Всё ТВ».
«Фонтанка.ру»
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