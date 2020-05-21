В Петербурге и Москве откроют автокинотеатры. Попкорн принесут прямо в машины

Автокинотеатры в Петербурге, Москве и Казани собирается открыть сеть «Каро». Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на президента компании Ольгу Зинякову.

Прямо на автопарковках будут установлены большие экраны, на которых станут демонстрировать фильмы, уже побывавшие в прокате. Владельцы автомобилей смогут приезжать на площадки на собственных машинах – и из-за стекла смотреть картины.

Билеты в кинотеатры можно будет приобрести онлайн. При этом не исключено, что в автолюбителям предложат заказать попкорн и напитки с доставкой в транспортное средство. Всего планируется открыть шесть площадок в трех городах.

Напомним, кинотеатры в Петербурге не работают с марта, когда администрация города выпустила постановление о приостановке массовых и культурных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

«Фонтанка.ру»

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