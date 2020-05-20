Дэвид Линч зажёг на YouTube «Пожар». На сюрреалистических существ и вспышки пламени можно посмотреть бесплатно Версия для печати Tweet

Создатель «Твин Пикс», американский режиссёр Дэвид Линч продолжает развивать собственный YouTube-канал. Кинодеятель 20 мая бесплатно выложил на хостинге короткометражный фильм Fire (Pozar), созданный с польским музыкантом Мареком Жебровским.

Бессюжетное черно-белое видео длится десять минут. На экране можно увидеть причудливых существ с рогами и без них, дома, деревья, а также вспышки пламени, которые просвечивают через пустые человеческие глазницы.

Лента выпущена в 2015 году, раньше её показывали только на кинофестивалях. Как рассказывал Дэвид Линч, он сам создал весь визуальный ряд картины, а затем Жебровский, опираясь на видео, написал музыку. Свой YouTube Линч завёл в мае 2020 года. Ранее он выкладывал там записи, где читает прогноз погоды.





Фото: скриншот видео Фото: скриншот видео

«Фонтанка.ру»

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