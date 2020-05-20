В Петербурге появится мемориальная доска Борису Стругацкому. Её установят на доме фантаста

Мемориальная доска писателю Борису Стругацком появится в Петербурге на доме по улице Победы, где жил писатель. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба губернатора Петербурга со ссылкой на постановление Александра Беглова.

Доску установят в 2020 году, увидеть её можно будет на лицевом фасаде здания по адресу: улица Победы, дом 4, литера А. Кто именно создаст мемориальный объект, в релизе не уточняется, однако, по-видимому, речь идёт о проекте архитектора Алексея Сухова, скульптора Татьяны Каракозовой, созданном при участии архитектора Всеволода Мельникова.

Ранее этот проект утвердило Законодательное собрание Петербурга. С одорением работы был связан конфуз – депутат Борис Вишневский рассказал, что в Смольном попросили предоставить справку о том, что Стругацкий действительно был писателем.

«Фонтанка.ру»

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