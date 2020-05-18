Мариинский театр перенёс «Звезды белых ночей» впервые за четверть века. На фестиваль должны были приехать Нетребко и Доминго Версия для печати Tweet

Мариинский театр официально завил о переносе фестиваля «Звёзды белых ночей» в 2020 году. Событие, которое регулярно проводится с 1993 года, впервые не может состояться в сроки из-за пандемии коронавируса.

«В связи с временным запретом на проведение массовых мероприятий Мариинский театр вынужден перенести XXVIII музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», — отмечается в сообщении театра. — Подробная информация о программе и новых датах проведения будет опубликована позднее».

В 2020 году событие было запланировано на 17-26 июля, а в программе заявлялись спектакли с Анной Нетребко, Пласидо Доминго, Дианой Вишнёвой, Юсифом Эйвазовым и другими звёздами.

Ранее Мариинский театр заявил о переносе майских спектаклей на более поздние сроки.

«Фонтанка.ру»