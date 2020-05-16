В Ленобласти открылся музей самоизоляции. Известные «изолянты» делятся своими историями

В честь международного Дня музеев музейное агентство Ленобласти официально открыло проект «Антология самоизоляции». Это сайт, где коллекционируются фотографии и истории от людей, оказавшихся практически без связи с внешним миром из-за пандемии коронавируса.

Проект работает в онлайн-режиме, однако предполагается, что осенью 2020 года по его материалам откроют выставку и арт-инсталляцию. На какой именно площадке и в какие даты она будет проводиться, неизвестно, но в музейном агентства полагают, что событие «представит картину пережитого периода через призму восприятия каждого из нас».





Фото: скриншот сайта museumathome.ru/ Фото: скриншот сайта museumathome.ru/

В субботу, 16 мая, когда в России в онлайн-режиме проводится акция «Ночь музеев», в соцсетях музейного агентства Ленобласти проводится флешмоб: известные люди, оказавшиеся в самоизоляции, рассказывают об этом опыте. В числе спикеров – писатель Евгений Водолазкин и руководитель оркестра «Таврический» Михаил Голиков. Следить за трансляциями можно в Facebook агентства.

«Фонтанка.ру»