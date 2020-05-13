«Ночь музеев» официально перенесли на 2021 год. Вместо неё будет «Ночь искусств» с «социальной дистанцией»

Международная акция «Ночь музеев» не состоится в Петербурге в 2020 году. «В связи с эпидемиологической ситуацией» её перенесли на 2021 год.

Об этом «Фонтанке» сообщила PR-координатор акции Екатерина Карпова. «Следующая «Ночь музеев» планируется в Петербурге 15 мая 2021 года, в ночь с субботы на воскресенье, в выходные, ближайшие к Международному дню музеев», — рассказала она.

В ближайшую субботу, 16 мая петербуржцы, впрочем, смогут получить «компенсацию». Вместо обычной «Ночи музеев» культурные площадки создали различные онлайн-активности. На сайтах museumnight.culture.ru/ и spbcult.ru/ пользователям предлагается виртуально отправиться на экскурсии по всей России: например, изучить Музей мирового океана в Калининграде или пройти интеллектуальную онлайн-игру от Новой Третьяковки.





Фото: "Ночь музеев"-2019, Петербург Фото: "Ночь музеев"-2019, Петербург

Вместо «Ночи музеев» уже в 2020 году можно будет отправиться на «Ночь искусств». Её впервые организуют в Петербурге в качестве общегородской акции 3 ноября. «Петербургские музеи начали разрабатывать программу с учетом возможного соблюдения социальной дистанции и ограничения количества посетителей в музейных залах», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Ночь искусств» по формату будет отличаться от «Ночи музеев», мы думаем о том, как обеспечить комфорт посетителей в новых условиях, и сделать проект не менее интересным по содержанию», — прокомментировала куратор акции в Петербурге Наталия Яблонская.

Напомним, в 2019 году «Ночь музеев» собрала в 120 петербургских музеях, галереях, библиотеках больше 100 тысяч зрителей. Как проходила акция, и какие недоступные уголки Петербурга она впервые показала, смотрите в фоторепортаже «Фонтанки».

«Фонтанка.ру»