UNO в акустике: Little Big зазвучат на сегодняшнем вечернем концерте «Евровидения»

Петербургская рейв-группа с мировой славой Little Big, которая должна была выступать от России на «Евровидении»-2020, сделает это прямо сегодня. Но не так, как планировалось.

«Смотрите шоу Eurovision Song Celebration с нашим участием сегодня в 22:00 по МСК на официальном YouTube-канале Евровидения!», — предупредили артисты в официальном аккаунте группы.

Действительно, сегодня пройдет первая из двух онлайн-вечеринок Eurovision Song Celebration. Они назначены в исходные даты полуфиналов — 12 и 14 мая. Эти шоу дополняют основное Eurovision: Europe Shine A Light, которое пройдет в предполагавшуюся дату финала — 16 мая.

Трансляции пройдут на канале «Евровидения» в YоuTube. Песни участников конкурса 2020 года прозвучат вне зачета. В первом концерте прозвучат песни стран-участниц первого полуфинала, а также песня страны-хозяйки, Нидерландов, и две песни стран «большой пятерки» организаторов Евровидения — Германии и Италии. Между выступлениями эфир займут развлекательные ролики.

В частности, среди сюрпризов организаторы обещают акустическую версию песни UNO.

«Фонтанка.ру»

Читайте также:

Ограбления в ритме танца — Группа Little Big выпустила новый клип и (кажется) флешмоб

