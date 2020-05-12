UNO в акустике: Little Big зазвучат на сегодняшнем вечернем концерте «Евровидения»
Петербургская рейв-группа с мировой славой Little Big, которая должна была выступать от России на «Евровидении»-2020, сделает это прямо сегодня. Но не так, как планировалось.
«Смотрите шоу Eurovision Song Celebration с нашим участием сегодня в 22:00 по МСК на официальном YouTube-канале Евровидения!», — предупредили артисты в официальном аккаунте группы.
Действительно, сегодня пройдет первая из двух онлайн-вечеринок Eurovision Song Celebration. Они назначены в исходные даты полуфиналов — 12 и 14 мая. Эти шоу дополняют основное Eurovision: Europe Shine A Light, которое пройдет в предполагавшуюся дату финала — 16 мая.
Трансляции пройдут на канале «Евровидения» в YоuTube. Песни участников конкурса 2020 года прозвучат вне зачета. В первом концерте прозвучат песни стран-участниц первого полуфинала, а также песня страны-хозяйки, Нидерландов, и две песни стран «большой пятерки» организаторов Евровидения — Германии и Италии. Между выступлениями эфир займут развлекательные ролики.
В частности, среди сюрпризов организаторы обещают акустическую версию песни UNO.
«Фонтанка.ру»
Читайте также:
Ограбления в ритме танца — Группа Little Big выпустила новый клип и (кажется) флешмоб
11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
Новости
-
-
12 мая 2020 - UNO в акустике: Little Big зазвучат на сегодняшнем вечернем концерте «Евровидения»
-
12 мая 2020 - Гитару Курта Кобейна выставят на торги. С ней он выступал на концерте MTV Unplugged In New York
-
12 мая 2020 - Российские музеи могут открыться в июле. Смотрители помолодеют, билеты будут продавать только онлайн
-
12 мая 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: тренировка с хореографом Мариинки, открытый урок Додина с Боярской и Козловским, спектакль Бутусова
-
11 мая 2020 - В Петербурге ушла из жизни старейшая артистка МДТ Светлана Григорьева. Она играла в «Вечно живых», «Доме», «Братьях и сестрах»
Статьи
-
08 мая 2020, 18:34Большая часть повестки на длинных выходных будет посвящена 75-летию Победы. Тем не менее 8 – 11 мая останется время и для развлечений. Рассказываем о пяти событиях, на которые стоит обратить внимание, если вы остаётесь дома.
-
08 мая 2020, 15:22Несмотря на пандемию коронавируса, Петербург отпразднует 75-летие Победы. И наблюдать за торжествами можно, не нарушая режима самоизоляции. Воздушный и морской парады, Бессмертный полк, концерты, экскурсии, марафон «Дневники и письма войны» от БДТ, — рассказываем, что и где смотреть. Большую часть контента соберёт спецпроект «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».
-
06 мая 2020, 11:09Несмотря на закрытие всего и вся в связи с коронавирусом российские издательства продолжают выпускать книги. Правда, большинство новинок в конце апреля-начале мая увидят свет только в электронной форме. Топонимический детектив о переименовании российских улиц и городов, дачные рассказы от Дины Рубиной и ко, 254 фотографии Льюиса Кэрролла — рассказываем, что читать, чтобы отключиться от новостной повестки и, наконец, получить удовольствие от жизни.
-
30 апреля 2020, 16:29Помимо сериалов и полного метра, стриминговые платформы не устают выпускать в онлайн-прокат документальные ленты на любой вкус: про писателей и политиков, фриков и борцов, музыкантов и коронавирус. Перед майскими выходными «Фонтанка» провела ревизию этих проектов и рассказывает, что смотреть.
-
01 мая 2020, 10:28
-
-
-
-