Эдуард Кочергин поделится с петербуржцами воспоминаниям в День Победы. Он расскажет о деревянном самолёте Версия для печати Tweet

Легенда БДТ, главный художник театра 1972 года Эдуард Кочергин, выйдет в эфир проекта БДТdigital 9 мая. Он поделится воспоминаниями о войне в 12.00, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе театра.

Кочергин родился в Ленинграде в 1937 году в семье репрессированных, начало войны встретил в детприемнике врагов народа. «Ещё не помню, как началась война. Помню, что все мы, зародыши-колупы, как обзывали нас большаки, вдруг заиграли в войну», — отмечал Кочергин в автобиографической книге «Крещенные крестами».





Фото: bdtdigital.ru/ Фото: bdtdigital.ru/

Зато художник помнит День Победы, встреченный в поселке Чернолучи в Омской области. «Мы видели в окна, что жители этого поселка, у кого были охотничьи ружья, стреляли из них в воздух с крылец, с крыш домов и сараев. Стояли и стреляли. Вот такой стихийный салют, прямо днем», — рассказал Кочергин порталу БДТdigital.

А ещё в копилке военных воспоминаний художника сохранилось одно, но самое важное — о деревянном самолёте, которым его вывозили из Ленинграда. Именно этой историей Эдуард Кочергин и поделится 9 мая со зрителями.

Смотрите в 12.00 на портале bdtdigital.ru/.

«Фонтанка.ру»

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