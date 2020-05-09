Эдуард Кочергин поделится с петербуржцами воспоминаниям в День Победы. Он расскажет о деревянном самолёте
Легенда БДТ, главный художник театра 1972 года Эдуард Кочергин, выйдет в эфир проекта БДТdigital 9 мая. Он поделится воспоминаниями о войне в 12.00, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе театра.
Кочергин родился в Ленинграде в 1937 году в семье репрессированных, начало войны встретил в детприемнике врагов народа. «Ещё не помню, как началась война. Помню, что все мы, зародыши-колупы, как обзывали нас большаки, вдруг заиграли в войну», — отмечал Кочергин в автобиографической книге «Крещенные крестами».
Фото: bdtdigital.ru/
Зато художник помнит День Победы, встреченный в поселке Чернолучи в Омской области. «Мы видели в окна, что жители этого поселка, у кого были охотничьи ружья, стреляли из них в воздух с крылец, с крыш домов и сараев. Стояли и стреляли. Вот такой стихийный салют, прямо днем», — рассказал Кочергин порталу БДТdigital.
А ещё в копилке военных воспоминаний художника сохранилось одно, но самое важное — о деревянном самолёте, которым его вывозили из Ленинграда. Именно этой историей Эдуард Кочергин и поделится 9 мая со зрителями.
Смотрите в 12.00 на портале bdtdigital.ru/.
«Фонтанка.ру»
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