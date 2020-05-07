Iron Maiden отменили гастроли в России. Концерт в Петербурге с самолетом-истребителем не состоится

Метал-группа Iron Maiden не приедет в Россию летом 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Концерты в Петербурге и Москве, запланированные на июнь и июль, не состоятся.

Об этом 7 мая в соцсетях сообщил промоутер мероприятий, компания TCI. «Нам жаль, что ситуация влияет на наши с вами планы, но здоровье и безопасность артистов и зрителей прежде всего, — отмечают организаторы. По их словам, «Iron Maiden обязательно вернутся в Россию, когда обстановка в мире вновь наладится». Регламент возврата билетов будет опубликован после майских праздников.





Фото: vk.com/tci Фото: vk.com/tci

Концерт легенд хеви-метала из Великобритании должен был состояться в петербургском Ледовом дворце 30 июня и на московской «ВТБ Арене» 2 июля. Музыканты готовились показать не только самое масштабное шоу за историю группы, но и приземлить на сцену реплику самолета-истребителя Spitfire.

В связи с пандемией COVID-19 в Петербурге отменились сотни культурных событий. «Фонтанка» вела о них отдельную трансляцию.

«Фонтанка.ру»