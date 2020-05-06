Завод переезжает, культурное пространство остаётся. «Севкабель Порт» рассказал о планах на открытие и показал новый памятник
Куратор «Севкабель Порта» Алексей Онацко положительно оценил влияние грядущего переезда завода «Севкабель» с прежнего места на Кожевенной линии на площадку Кировского завода. По его словам, вероятность появления жилой застройки на месте промзоны — «высочайшая». Культурное пространство «Севкабель Порт» станет «приятным дополнением» к инфраструктуре будущего массива.
«Культурные функции и общественные, общепита, абсолютно применимы к новому жилому району, который вырастет рядом», — прокомментировал Онацко перспективы смены соседей в беседе с «Фонтанкой».
Куратор проекта подчеркнул, что «Севкабель Порт» «остается на месте и продолжает развиваться».
«Мы продолжаем строительные работы по реконструкции следующих зданий, прямо сейчас улучшаем территорию, — рассказал он. — Пауза, возникшая из-за коронавируса, помогла разобраться со многими задачами, мы смогли заняться дальнейшими улучшениями, которые долго планировали, но не могли приступить к ним при ежедневной работе пространств».
Фото: кадр из фильма "Гиперболоид инженера Гарина" (1965)
В частности, Алексей Онацко рассказал о новом памятнике, который был установлен на главной площади «Севкабель Порта» — как раз в память о заводе.
«В связи с тем, что завод закрывается, из исторической лаборатории высоковольтных токов мы перенесли на главную площадь «Севкабель Порта» огромный трансформатор 1960-х годов, чтобы его сохранить, — рассказал он. — Лаборатория в свое время была важным объектом, который снимался в фильме «Гиперболоид инженера Гарина».
«Это называется трансформатор постоянного тока, но мы его называем просто «тесла-установка», — добавил Алексей Онацко.
Фото: Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"
Также куратор пообещал в ближайшее время полностью обновленную набережную (в частности, на ней делают новый газон), а в июле — несколько новых локаций и смотровую площадку.
Что касается сроков открытия пространства, в качестве ориентира администрация «Севкабель Порта» рассматривает сроки открытия парков.
«Мы устали гадать, поэтому просто ждем конкретных распоряжений правительства, — подчеркнул Онацко. — Мы от них зависим. Как минимум, если откроют парки и общественные зоны, значит, и мы сможем открыться, даже если не сможем обеспечить работу кафе или проводить концерты, выставки. Будем действовать в режиме парка с едой навынос. Пока так, постепенно».
При этом, говоря о перспективах крупных событий, Онацко оценил, что вряд ли что-то масштабное будет происходить раньше осени.
«Фонтанка.ру»
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