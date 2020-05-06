Сегодня в эфире #безантракта: утренний спорт, Михаил Трофименков о фальсификации кинохроники, Show Opera
Сегодня вновь к нам возвращается спорт — утро 6 мая начнем с пользой для тела: в полдень Федерация бокса Санкт-Петербурга проведет тренировку для тех, кто дома. 12+
В 15.00 переместимся в Военно-медицинский музей Минобороны России — новую площадку для проекта #безантракта. Там вас ждет виртуальная экскурсия по Музею памяти жертв нацизма. «Фонтанка» уже рассказывала о нем в своих материалах, теперь — время «живой экскурсии» со старшим научным сотрудником музея Анной Волькович. 18+
Музей памяти жертв нацизма в Петербурге
Автор: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/архив
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В 17.00 вас ждет вторая лекция из уникального авторского цикла Михаила Трофименкова, подготовленного им для «Фонтанки.ру»: «Никогда не верь кинохронике. 125 лет великой фальсификации: от Мексики до Сирии». Настоящая война не фотогенична — вот главная причина, по которой кадры важнейших исторических событий создавались рукотворно. Как «тонули» бумажные корабли и «расстреливали» пленных по команде кинематографистов — расскажет ведущий кинокритик России. 18+
А в 19.00 для вас — премьерный показ видеозаписи международного проекта ShowOpera. В программе, составленной из шедевров мировой классики, примут участие лучшие голоса оперной сцены — солисты ведущих театров, российских и зарубежных, а специальный гость проекта — скрипач-виртуоз и композитор Эдвин Мартон. Программа оформлена с использованием 3D-графики и мультимедиа. 6+
И, конечно, продолжайте смотреть записи прошедших эфиров в разделах нашей библиотеки #безантракта. Эксклюзивные интервью и концерты в редакции, а также дома у звезд, спектакли, лекции, экскурсии — 24 часа в сутки, вне зависимости от часового пояса, на tv.fontanka.ru.
«Фонтанка.ру»
11 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
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