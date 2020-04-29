Директор Музея стрит-арта: Скорее всего, в 2020 году новых выставочных проектов не будет

Музей стрит-арта в Петербурге отменил летнюю выставку, которая должна была пройти с участием итальянского куратора и зарубежных художников, и других выставочных проектов до конца 2020 года площадка, скорее всего, не примет. Об этом сообщила «Фонтанке» директор музея Татьяна Пинчук.

«Как правило, за счёт того, что выставка стоит полгода, с мая по сентябрь, у нас есть возможность её окупить — за счёт билетов, сувениров и прочего. Теперь же такой возможности нет. Скорее всего, в музее в 2020 не будет новых выставок», — отметила Пинчук в разговоре с «Фонтанкой».

Вместо международных проектов музей сосредоточится на локальных и сотрудничестве с местными авторами. Так, в конце марта пространство объявило open call для кураторов с возможностью реализовать свои проекты на территории бывшего завода слоистых пластиков в 2020 или 2021 годах. «1 июня мы подведем итоги или продлим сбор заявок», — подчеркнула Пинчук.





Фото: vk.com/streetartmuseum Фото: vk.com/streetartmuseum

Сейчас музей сосредоточился на поиске новых источников финансирования. «У нас проводилось много гостевых событий — музыкальных, театральных, спортивных фестивалей, например, только в прошлом году прошли 5 крупных фестивалей, некоторые из них собирают до 10 тысяч человек. Но теперь отменились и они, — говорит Татьяна Пинчук. — Мы подали несколько заявок на гранты — на президентский грант, в Фонд Потанина и в V-A-C Foundation. Понятно, что на помощь от государства рассчитывать не приходится. Мы сразу еще в марте вместе с другими частными культурными пространствами отправили письмо губернатору с просьбой освободить нас от налогов и отсрочить выплаты по коммунальным платежам. Это было бы существенной поддержкой во время пандемии. В обычной, мирной жизни на такие письма, по регламенту, отвечают в течение 30 дней. Мы думали, что в экстренной ситуации получим ответ в срочном порядке. Но прошло уже больше месяца, ответа нет».

Музею пришлось расстаться с большей частью сотрудников — сейчас вместо 15 человек в штате работают четыре. Кроме того, заработка лишатся кураторы, художники, фотографы, переводчики, редакторы, которых музей привлекает разово во время крупных событий — это 100-150 человек в год.

Впрочем, хорошие новости всё-таки есть: музей ещё не окончательно решил отказаться от ярмарки современного искусства SAM Fair, которую проводит осенью. «С одной стороны, кризис, и непонятно, будут ли у людей деньги на покупку искусства, пусть и доступного. С другой стороны, есть версия, что в такие моменты горожанам важен досуг, и поддержать художников тоже важно», — заключила Татьяна Пинчук.

О том, как в 2019 году выглядела летняя выставка Музея стрит-арта «Хоть стой, хоть падай», смотрите в фоторепортаже «Фонтанки». Как другие культурные пространства переживают пандемию коронавируса и какая им требуется помощь, читайте здесь.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»