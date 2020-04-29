Ресницы были, но исчезли: У «Девушки с жемчужной сережкой» Вермеера открылись неизвестные детали

Шедевр Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» открыл ученым некоторые из своих секретов. На сайте Королевской галереи Маурицхёйс, что в Гааге, появилась информация об итогах проведенного два года назад исследования.

В частности, оказалось, что художник прорисовал у своей героини ресницы — они стали видны на рентгеновских снимках. Также стало ясно, что автор многократно вносил изменения в композицию — менял положение уха, перерисовывал верх шарфа на ее голове и заднюю часть шеи. Вермеер сначала проработал композицию в разных оттенках черного и коричневого, черным прорисовал контуры героини.





Фото: mauritshuis.nl Фото: mauritshuis.nl

Еще одна важная деталь: мастер писал девушку не на пустом темном фоне, а перед зеленым занавесом — при обработке изображения стали видны диагональные линии складок позади затылка героини: краска изменила свой цвет со временем из-за химических и физических процессов.

Кстати, Вермеер использовал в своей работе высококачественный ультрамарин (на головном уборе героини), который изготавливался из полудрагоценноно камня, привозимого с территории современного Афганистана. По тем временам он был дороже золота.

Это не первое исследование работы голландского мастера XVII века. В 1994 году картину уже изучали, но за четверть века технические возможности ученых сильно возросли.

«Фонтанка.ру»

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