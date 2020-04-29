Сегодня в эфире #безантракта: «Эрмитаж-Урал» перед открытием, даосская притча «Зазеркалья», Михаил Трофименков о кино, квартирник Юрия Гальцева
На майских праздниках #безантракта будет работать по особому «выходному» расписанию. А напоследок, 29 апреля, у вас есть возможность поднабраться знаний из самых разных областей.
Встречаемся в 13.00 аж в Екатеринбурге. Эрмитаж подготовил прямой эфир из своего центра «Эрмитаж-Урал», который планировалось открыть ко Дню Победы, но теперь это событие состоится не раньше лета. Тем не менее центр практически готов, и зрители #безантракта среди первых увидят, как будет выглядеть здание, куда будут отправляться выставки из нашего любимого петербургского музея. 6+
Фото: hermitagemuseum.org
В 15.00 с нами вновь — «Зазеркалье». Там аудиторию 8+ ждет необычное музыкальное представление по пьесе режиссера Александра Петрова — «Сказка о соловье, императоре и смерти». Произведение создано по мотивам сказки Х. К. Андерсена «Соловей». В нем звучит музыка в духе китайской и настоящие исторические мелодии Поднебесной.
В 17.00 #безантракта — премьера в прямом эфире. Ведущий кинокритик России Михаил Трофименков придет в редакцию «Фонтанки», чтобы открыть свой авторский цикл о необычных сюжетах из истории мирового кино. О том, что осталось за кадром, он будет рассказывать вам теперь еженедельно в этот час — сразу вносите в ежедневник. Для самых занятых — записи, конечно, будут храниться в библиотеке #безантракта по окончании эфиров. 18+
А в 19.00 вас ждет «Домашний концерт» Юрия Гальцева. Худрук Театра Эстрады имени Аркадия Райкина, артист будет петь, поднимать вам настроение миниатюрами и рассказами в прямом эфире. 18+
Ну а кому хочется больше драмы в этот вечер — вас ждет Александринский театр. В 19.00 на странице «Театры» появится запись спектакля Андрея Щербана «Дядя Ваня» с замечательным актерским составом: Семён Сытник, Юлия Марченко, Янина Лакоба, Светлана Смирнова, Сергей Паршин, Игорь Волков, Дмитрий Лысенков. 16+
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки».
«Фонтанка.ру»
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