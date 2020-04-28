Борис Акунин выпустит аудиосериал. Главным героем станет камердинер Фандорина
Писатель, автор цикла романов об Эрасте Фандорине попробует себя в формате аудиосериала. Главным героем нового проекта станет Маса, камердинер Фандорина. Об этом Акунин рассказал 28 апреля во время онлайн-презентации сериала.
«Для меня это интересный эксперимент. Я впервые писал роман для чтения вслух», — отметил прозаик. Он также подчеркнул, что включил в произведение один «аудиоэксперимент»: это загадка, которую можно разгадать, только правильно расслышав ее в тексте. Сам главный герой, Маса, в этом не преуспел, поэтому оказался в сложной ситуации.
Фото: скриншот трансляции
«Я хотел написать роман не только про Масу, сколько про Японию. Я по ней соскучился», — признался Акунин и отметил, что проект «делается с колес, как в сериальном производстве», «что-то на ходу довинчивается». Первая серия будет размещена 28 апреля на сервисе Storytel.
Напомним, 26 марта Акунин заявил, что заразился коронавирусом.
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