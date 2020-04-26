Пространство Freedom на Казанской, 7 может закрыться. Его убивает коронавирус

Пространство Freedom на Казанской улице, 7, в Петербурге может закрыться. Это произойдёт, если ограничения на посещение культурных площадок не снимут в мае. Такой вывод можно сделать из слов арт-директора Freedom Светланы Яремич.

«На данный момент мы закрыты. Работаем на удалёнке впятером, остальные сотрудники — всего в штате работало около 30 человек — уволены», — отметила в разговоре с «Фонтанкой» она.

Сотрудники Freedom пока не знают, сможет ли пространство открыться заново или нет. «У нас огромные площади в центре города. Это полторы тысячи квадратных метров, которые находятся в аренде. Если за апрель мы ее сможем оплатить, то за май — вряд ли, и теперь ждём решения от собственника», — пояснила Светлана Яремич.





Фото: vk.com/freedom_kazanskaya7 Фото: vk.com/freedom_kazanskaya7

Freedom располагается неподалеку от Казанского собора и позиционирует себя как самая большая ивент-площадкой в России, работающая в формате тайм-кафе. О том, как помочь этому проекту, и какие другие культурные пространства находятся на грани закрытия из-за «локдауна» в Петербурге, читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, в марте в Петербурге закрылось креативное пространство «Ткачи». Ещё до вспышки коронавируса в России его продали сети бизнес-центров сенатор.

«Фонтанка.ру»