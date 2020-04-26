Сегодня в эфире #безантракта: «Фауст» балета Дортмунда, «Сказки Чижика», Алексей Гориболь из Репино, Федор Чистяков

26 апреля 2020, 07:50
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Печенеги с половцами — это, конечно, интересно, но были и другие важнейшие для нашей страны исторические конфликты. Свидетельство одного из них — знаменитая галерея 1812 года в Эрмитаже. Видя эти необыкновенные интерьеры, большинство сегодняшних посетителей музея в спешке даже не надеются разобраться, кто все эти люди. Да, герои. Но ведь это судьбы! Как они воевали, как было принято решение о создании галереи и как на нее реагировали современники — в эфире #безантракта 26 апреля в 13.00. 6+

В 15.00 — снова детский сеанс. У нас в эфире впервые — авторский проект Ирины и Алексея Чижика «Сказки Чижика». Музыкальный спектакль с песочной анимацией «Чиполлино» создан по мотивам одноименной сказки Джанни Родари на музыку Карена Хачатуряна. Исполнители: Алексей Чижик (вибрафон, фортепиано), Ирина Чижик (автор сценария, ведущая), Юлия Лабутина (песочная анимация), Марианна Домникова (фортепиано). 0+

В 17.00 — еще одна премьера: эксклюзивно для «Фонтанки» заслуженный артист России Алексей Гориболь записал в Доме творчества композиторов в Репино «Буковинские песни» Леонида Десятникова. Фортепианная музыка и прекрасные виды местности, с которой навсегда связаны имена множества великих людей — в его авторской программе. Съемка — Алибек Гитинов. 6+ Кстати, если вы хотите посмотреть и послушать две предыдущие передачи Алексея Гориболя — «Соло-рояль в российском кино» — заходите на страницу #безантракта в раздел «Музыка».

В 19.00 проект #безантракта станет частью фестиваля Dance Open. В этот раз мы посмотрим постановку «Фауста» Балета Дортмунда. Хореография Син Пэн Ванг, в музыке соседствуют партитура Хенрика Гурецкого и песни группы Rammstein. 12+



Фото: скриншот трейлера балета

А по завершении спектакля и перед началом рабочей недели вас ждет «Обнуление» — концерт Федора Чистякова и группы «Ноль» в прямом эфире. Начало в 22.00. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»

Федор Чистяков, Green Day, Диана Арбенина, балет Серебренникова: Чем заняться в Сети на выходных 24 – 26 апреля

24 апреля 2020, 08:45
«Обнуляемся» с лидером группы «Ноль», слушаем лекцию о странностях самоизоляции и поэтические чтения с Андреем Макаревичем и Петром Наличем, смотрим трёхдневный музыкальный стрим с участием Бруно Марса и Эда Ширана. Составили для вас исчерпывающий гид по онлайн-развлечениям на этот уикэнд.

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