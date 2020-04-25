БГ пообещал новый альбом в течение месяца. И назвал условие
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков обратился к фанатам относительно «неразберихи», которая возникла в соцсетях по поводу записи нового альбома группы. «Члены форумов любителей «Аквариума объявили» сбор денег на оплату студии, в которой мы делаем новый альбом. И многие засомневались, правда ли это», — отметил музыкант.
По словам БГ, «Аквариум» денег ни у кого не просит». «Но если люди помогут нам оплатить студию, то в течение месяца будет новый альбом», — пообещал БГ в своем YouTube-канале.
Сейчас музыкант находится, как предполагают некоторые СМИ, в Лондоне, работает над новой пластинкой и регулярно выкладывает в YouTube цикл, который называется «Подношение интересному времени» — в него вошёл, например, трек о самоизоляции. Объявление о сборе денег появилось 24 апреля в 16.50 в сообществе «БГ онлайн», формально не связанном с группой. Однако подобное сообщение несколькими минутами ранее появилось и в сообществе «Борис Гребенщиков», помеченном официальной галочкой «ВКонтакте».
«Фонтанка.ру»
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