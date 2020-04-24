Фото: кадр из клипа «Я призрак в городе призраков». The Rolling Stones выложили пророческий сингл с «пандемическим» видео Версия для печати Tweet

Легенды рока The Rolling Stones разродились новым синглом Living in a Ghost Town. Что характерно, песня была написана до начала пандемии.

«The Rolling Stones» работали в звукозаписывающей студии над новой музыкой до карантина, и один конкретный трек, над которым шла работа, – «Жизнь в городе призраков» – реально отражает то, что через что мы сейчас проходим, поэтому группа хотела поделиться им с вами», – говорится на сайте коллектива.

Песня с клипом, в котором используется прием fish-eye, – съемка ведется будто через дверной глазок, – выложена на множестве платформ, включая YouTube. В кадре появляются опустевшие улицы, транспорт и достопримечательности разных городов мира.

СМИ подсчитали, что это первая новая композиция коллектива с 2012 года.

«Фонтанка.ру»

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