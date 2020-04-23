Фото: скриншот видео

«Ватаси ва Гена». Японцы выпустили приквел приключений Чебурашки и крокодила Гены в 3D

23 апреля 2020, 19:43
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Мультипликаторы Страны восходящего солнца выпустили мультфильм к десятилетию японского аналога советского мультфильма «Крокодил Гена». Ролик на четыре с половиной минуты — приквел об истории знакомства Гены и Чебурашки. В нем использована трехмерная графика.

Как сообщает animenewsnetwork, это первое полноэкранное явление Чебурашки в 3D. Мультфильм получил название «Чебурашка: Я нашел друга». Действительно, в ролике можно увидеть сцену знакомства японских двойников персонажей мультфильма Романа Качанова и, соответственно, детской повести Эдуарда Успенского.

Напомним, впервые мир узнал о Чебурашке и крокодиле по имени Гена в 1966 году. Создатель книги «Крокодил Гена и его друзья» Успенский скончался в августе 2018 года.

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