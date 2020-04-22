Сегодня в эфире #безантракта: встреча с орнитологом, «Маленький принц», «Иваны» в Александринском, Рыбин и Сенчукова

Утро 22 апреля — вновь со спортом: в полдень вас ждет тренировка от Федерации бокса Санкт-Петербурга. 12+

В 13.00 Эрмитаж представит свой очередной «деликатес», как называет подобные экскурсии Михаил Пиотровский: рассказ об экспозиции немецкого серебра в Александровском зале. 6+

В 14.00 переместимся в студию «Фонтанки» для участия в «Карантиннике». В этот раз Ольга Маркина пригласила орнитолога Виталия Симуткина, чтобы поговорить, какие необычные птицы появились в Петербурге в связи с такой нехарактерной зимой. 18+

В 15.00 — детский час: мы вновь в театре «Мюзик-холл». Впервые покажем запись музыкально-визуального спектакля «Маленький принц» в сопровождении оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Сказку читает актер театра и кино Владимир Кошевой. Режиссер — Алла Масловская. 6+

А в 16.30 отправимся в Русский музей (ГРМ). В центре нашего внимания на этот раз — Музей Людвига, вас ждут экскурсия и лекция, записанная к 25-летию со дня его открытия. ГРМ — это не только Репин и Айвазовский, но и первоклассное зарубежное современное искусство — Пабло Пикассо, Йозеф Бойс, Джаспер Джонс, Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Ансельм Кифер, Джефф Кунс и многие другие. В 1994 году известные немецкие собиратели Петер и Ирене Людвиг подарили учреждению коллекцию произведений художников второй половины ХХ века. Об этом и пойдёт рассказ. 6+



Энди Уорхол. Портрет Петера Людвига. 1980. Холст, шелкография



Фото: скриншот с сайта rusmuseum.ru/ Энди Уорхол. Портрет Петера Людвига. 1980. Холст, шелкографияФото: скриншот с сайта rusmuseum.ru/

В 19.00 настанет праздник для тех, кто помнит группу «Дюна»: хозяевами «Домашнего концерта» станут Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Артисты исполнят хиты и ответят на вопросы аудитории в прямом эфире. 18+

А параллельно на странице «Театры» мы покажем спектакль Андрея Могучего «Иваны» в сценографии Александра Шишкина и с музыкой Александра Маноцкова. Постановка 2007 года осуществлена по «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и другим произведениям Н.В. Гоголя. Роли закадычных друзей, в одночасье ставших заклятыми врагами, в поистине великом дуэте исполняют народный артист России Николай Сергеевич Мартон и ушедший из жизни в августе 2017 года народный артист России Виктор Фёдорович Смирнов. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»