Михаил Пиотровский: все музеи потеряли половину бюджета

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе онлайн-пресс-конференции оценил потери музеев, и Эрмитажа — в частности в половину их бюджета.

Он уточнил, что в случае с Эрмитажем весь бюджет направляется на зарплаты сотрудников и обеспечение жизнедеятельности музея, и напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры с федеральным правительством о компенсации этих средств. А пока что ведется перераспределение денег, «чтобы поддержать тех, кто активным образом продолжает работать».

Кроме того, Михаил Пиотровский спрогнозировал их скорое возвращение — уточнив, что быстро вернутся «знающие» музей, а «туристы — к концу года».

«Посетители придут, вернутся», — сказал он. — Сначала в театры, потому что театральные представления на экране несравнимы с реальными, а в музеи — постепенно, не так быстро.

Но время потребуется и самим музеям: в частности, на то, чтобы привести Эрмитаж в состояние готовности, по словам директора, потребуется месяц.

Напомним, ранее министр культуры Ольга Любимова заявила , что федеральным учреждениям культуры упущенную прибыль с продажи билетов планируется компенсировать в ближайшие три месяца.



«Фонтанка.ру»