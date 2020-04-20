Комитет по культуре: предложения по поддержке театров направлены в финансовый блок правительства
В комитете по культуре Петерубрга прокомментировали публикацию главы Союза театральных деятелей Александра Калягина, в которой он назвал положение театров в Петербурге наиболее тяжелым.
В ответ на запрос «Фонтанке» прислали справку, в которой говорится: все подведомственные комитету учреждения в январе получили финансирование на весь 2020 год. Это средства на содержание имущества, выплату зарплаты и ведение деятельности, если говорить о театрах, — на показ спектаклей и другие расходы. По сравнению с 2019 годом финансирование увеличено на 10 процентов, и у городских театров есть средства «выплачивать зарплаты сотрудникам, содержать имущество».
Что касается средств от продажи билетов, которые позволяли театрам доплачивать сотрудникам, ремонтировать помещения, продвигать спектакли, — то пока нет конкретики, смогут ли их компенсировать, и как.
«В настоящее время есть детальные расчеты о выпадающих доходах и потерях организаций, — сообщают в комитете по культуре. — Конкретные предложения по мерам поддержки отрасли направлены в финансовый блок правительства Санкт-Петербурга».
Фото: wikipedia.org
Также в ведомстве добавили, что уже снизили для театров показатели по заполняемости залов и числу спектаклей, которые они должны достигнуть к концу года: «Введен новый показатель по допустимому отклонению количества публичных выступлений – 25 процентов, до 60 процентов снижен процент заполняемости зрительного зала с допустимым отклонением в 10 процентов.
Что касается негосударственных театров, они могут представить в комитет заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидии. Но конкретика по срокам и процедуре появится во втором квартале года.
Одновременно министр культуры Ольга Любимова рассказала, что федеральным учреждениям культуры упущенную прибыль рассчитывают возместить в ближайшие три месяца.
«Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов, — цитирует министра «Интерфакс». — И, конечно, нам в первую очередь важно, чтоб дефицит этих средств был восполнен на ближайшие три месяца».
«Фонтанка.ру»
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