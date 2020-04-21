Сегодня в эфире #безантракта: актеры МДТ читают детскую литературу, профилактика неврозов, Игорь Скляр, Константин Грим
Спорт на этой неделе будет хоть и #безантракта, но через день. Зато мы теперь можем позвать пораньше к экрану юных зрителей. В полдень 21 апреля для них впервые в рамках нашего проекта — цикл Малого драматического театра — Театра Европы «От пяти и до без конца», в рамках которого артисты читают стихи и прозу современных детских писателей. Режиссер — Наталья Колотова. В этот раз прозвучат произведения Анны Игнатовой: Елена Васильева прочтет стихи, Елена Соломонова — рассказ «Юлька-молодец», а Дарья Ленда — рассказ «Юлькин вальс». 5+
В 13.00 зайдем в Эрмитаж. Там расскажут о жизни Древней Греции, проведя по Залам Античного мира. 6+
В 14.00 — время «Карантинника» в студии «Фонтанки». В прямом эфире — психоаналитик Дмитрий Ольшанский. Ольга Маркина расспросит его на тему профилактики неврозов и депрессии в кризис. 18+
В 15.00 еще одна новинка в программе — Музей истории Санкт-Петербурга. Нам разрешили показать их красивейшую экскурсию по Петропавловскому собору. 6+
В 17.00 вернемся в студию: писатель Андрей Константинов проведет онлайн-беседу с народным артистом России Игорем Скляром. 18+
А в 19.00 вечер подытожит домашний концерт солиста и лидера группы «Братья Грим», певца, композитора, автора исполнителя Константина Грима. Слушайте и задавайте ему вопросы в прямом эфире #безантракта. 18+
Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.
«Фонтанка.ру»
Онлайн-концерт «Сплина», «Дау», Билли Айлиш, «Русские грузины» Парфенова: Лучшие онлайн-развлечения на выходные 17 – 19 апреля
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20 апреля 2020 - «Самое тяжелое положение — в Петербурге». Глава Союза театральных деятелей призвал власти спасти театры
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20 апреля 2020 - Сегодня в эфире #безантракта: мифология крестьянской колыбели, спектакль Додина, Павел Крусанов, Юлия Чичерина
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