Сегодня в эфире #безантракта: актеры МДТ читают детскую литературу, профилактика неврозов, Игорь Скляр, Константин Грим

Спорт на этой неделе будет хоть и #безантракта, но через день. Зато мы теперь можем позвать пораньше к экрану юных зрителей. В полдень 21 апреля для них впервые в рамках нашего проекта — цикл Малого драматического театра — Театра Европы «От пяти и до без конца», в рамках которого артисты читают стихи и прозу современных детских писателей. Режиссер — Наталья Колотова. В этот раз прозвучат произведения Анны Игнатовой: Елена Васильева прочтет стихи, Елена Соломонова — рассказ «Юлька-молодец», а Дарья Ленда — рассказ «Юлькин вальс». 5+

В 13.00 зайдем в Эрмитаж. Там расскажут о жизни Древней Греции, проведя по Залам Античного мира. 6+

В 14.00 — время «Карантинника» в студии «Фонтанки». В прямом эфире — психоаналитик Дмитрий Ольшанский. Ольга Маркина расспросит его на тему профилактики неврозов и депрессии в кризис. 18+

В 15.00 еще одна новинка в программе — Музей истории Санкт-Петербурга. Нам разрешили показать их красивейшую экскурсию по Петропавловскому собору. 6+

В 17.00 вернемся в студию: писатель Андрей Константинов проведет онлайн-беседу с народным артистом России Игорем Скляром. 18+

А в 19.00 вечер подытожит домашний концерт солиста и лидера группы «Братья Грим», певца, композитора, автора исполнителя Константина Грима. Слушайте и задавайте ему вопросы в прямом эфире #безантракта. 18+

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн-фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»