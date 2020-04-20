Константин Грим сыграет концерт в прямом эфире

21 апреля в 19:00 в прямом эфире #безантракта смотрите домашний концерт солиста и лидера группы «Братья Грим», певца, композитора, автора исполнителя Константина Грима.

Их песни «Ресницы» и «Кустурица» взорвали эфиры радиостанций и занимали первые позиции российских чартов. Фестиваль «MAXIDROM», обладатель «Золотого Граммофона», лауреат «Песни года» и лауреат «Радио-премии им. Попова», как самая ротируемая группа – лишь малая часть наград «Братьев Грим». В настоящее время группа активно гастролирует и работает над созданием новых композиций в своем фирменном, узнаваемом «гримроковском» стиле.

В «домашнем концерте» #безантракта зрители «Фонтанки» окажутся в домашней Константина, где он исполнит как легендарные хиты, так и новейшие песни группы, а также ответит на вопросы в режиме онлайн. Старт в 19.00 на странице, а также на странице «Фонтанки» ВКонтакте.

18+