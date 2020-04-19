«Волнение». БДТ бесплатно показывает спектакль-бенефис Алисы Фрейндлих
Спектакль «Волнение», созданный к 100-летию БДТ и 35-летию службы в этом театре Алисы Фрейндлих, бесплатно покажут в сети. Проект БДТdigital продемонстрирует постановку 19 апреля в 19.00, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе театра.
Пьесу «Волнение» написал и срежиссировал специально для Фрейндлих современный драматург Иван Вырыпаев. Актриса играет роль известной американской писательницы польского происхождения. У неё, человека непубличного, берёт интервью польский журналист, и это неожиданным образом раскрывает не только этих героев, но и сам вопрос об искусстве и творчестве.
«Мне, кажется, удалось сделать пьесу о том, что такое миф, настоящее значение мифа, как он устроен, откуда появляется Автор. Эта пьеса об Авторе, об искусстве и о том, как воспринимать искусство», — рассказывал «Фонтанке» Иван Вырыпаев.
«В январе 2020 года этот спектакль с триумфом был показан на традиционных гастролях БДТ в Москве. На следующий день после окончания гастролей в газете «Коммерсант» критик Алла Шендерова написала про артистов: «Такое впечатление, что сам воздух собирается вокруг них так, что оторваться от сцены нельзя». Надеемся, что хотя бы часть этого магнетизма вам удастся уловить и через экраны. Но, как говорят зрители, увидеть этот спектакль вживую — удовольствие, в котором себе нельзя отказывать», — подчеркивают в БДТ.
Трансляция ведётся в соцсетях театра и на портале БДТdigital. О том, что это за проект, и как его создание связано с пандемией коронавируса, «Фонтанка» писала в апреле.
«Фонтанка.ру»
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