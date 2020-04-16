Как собрать 800 тысяч подписчиков в Instagram за четыре часа – просто будь Джонни Деппом и беспокойся из-за коронавируса
Американский актёр, звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп завёл Instagram. В течение четырех часов 16 апреля на его аккаунт, помеченный «официальной» галочкой, подписались больше 800 тысяч пользователей.
В приветственном посте актёр сидит возле столика со свечами и через затемнённые очки смотрит за кадр. «Привет всем… снимаю кое-что для вас сейчас… дайте минутку», – говорится в комментарии.
Следующая запись – собственно, видео, причём посвящённое актуальной теме коронавируса. «Мы должны помочь друг другу в эти темные времена. Мы чувствуем себя так, будто наши руки связаны. Но наше сознание, наши сердца не связаны. Мы должны заботиться друг о друге», – призывает актёр.
Он советует подписчикам «оставаться любопытными», чтобы узнать во время изоляции «новые вещи»: «Рисуйте, читайте, играйте на музыкальных инструментах. Если не умеете, учитесь, если нет музыкальных инструментов – делайте их сами», – предлагает Депп.
В заключение он напоминает о песне «Изоляция» по мотивам одноименного трека Джона Леннона, которую записал вместе с гитаристом-виртуозом Джеффом Беком. Несколько часов назад композиция появилась в YouTube Бека.
Сам Депп подписался на четыре десятка аккаунтов, по преимуществу, – звёздных: он будет следить за блогами Пола Маккартни, Пенелопы Крус, Хавьера Бардема, Роберта Дауни-младшего и других.
«Фонтанка.ру»
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