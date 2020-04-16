«Уран» и «Земля»: «Национальный бестселлер» объявил «космический» короткий список

Романы «Земля» Михаила Елизарова, «Уран» Ольги Погодиной-Кузминой, «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Аствацатуровавошли в короткий список литературной премии «Национальный бестселлер» за 2020 год. Об этом оргкомитет конкурса объявил 16 апреля. Среди других листеров — «Сияние «жеможаха» Софии Синицкой, «Пёс» Кирилла Рябова и «Непостоянные величины» Булата Ханова.

Явными лидерами стали Михаил Елизаров, который по итогам голосования большого жюри набрал десять баллов, и Ольга Погодина-Кузмина с девятью баллами. Кроме аналогий с названиями планет, эти тексты роднит тема — мрачная атмосфера отечественной истории. Глава оргкомитета «Нацбеста» Вадим Левенталь увидел между книгами и другую связь: если перевести слово «Земля» на древнегреческий, то получится «Гея». Именно так звали одну из первых античных богинь, жену Урана.



обложки книг шорт-листёров



Фото: сайт премии "Нацбест" обложки книг шорт-листёровФото: сайт премии "Нацбест"

Большинство писателей, вошедших в короткий список — петербургские, за исключением москвича Михаила Елизарова и жителя Казани Булата Ханова. Особое внимание читателям стоит обратить на Софию Синицкую, уже побывавшую в длинном списке «Нацбеста» и коротком списке премии «НОС». Её магический реализм многое впитал от Гоголя, а новая книга — фэнтези на тему отечественной истории XX века, и страшное, и смешное.

Финал премии, который должен был состояться в мае 2020 года, из-за пандемии коронавируса перенесли на осень. Точную дату оргкомитет «Нацбеста» опубликует позднее.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»