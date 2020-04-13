«Сейчас очень важно не дать разрушить цивилизационные основы». Пиотровский, Курентзис, Додин инициируют всемирный культурный марафон

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер Теодор Курентзис, режиссеры Лев Додин и Андрей Кончаловский и другие представители российского культурного сообщества предлагают провести в июне 2020 года международный культурный марафон. Событие будет виртуальным, его намерены организовать «в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры».

Текст открытого письма, обращённого к «руководству ЮНЕСКО» и «мировому культурному сообществу», размещён 13 апреля в соцсетях Эрмитажа. «Как бы ни развивалась пандемия COVID-19, она все равно закончится. Но именно сейчас важна наша солидарность. /.../ Сейчас очень важно не дать разрушить цивилизационные основы, которые являются одной из главных ценностей человечества», — отмечается в документе.





Фото: facebook.com/state.hermitage Фото: facebook.com/state.hermitage

Авторы письма обещают обсудить «содержательное наполнение» марафона с коллегами ближайшие недели. Среди потенциальных партнёров по проекту они видят иностранные министерства и ведомства, отвечающие за развитие культуры. В числе других подписантов обращения — министр культуры Ольга Любимова, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, пианист Денис Мацуев, скрипач Владимир Спиваков, гендиректор Большого театра Владимир Урин, руководители Третьяковской галереи и ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак и Зельфира Трегулова.

Напомним, ранее Виктор Пелевин, Дарья Донцова, Андрей Макаревич, Владимир Познер и другие писатели и деятели книжного сообщества подписали открытое письмо в правительство России. Они просят государство оказать поддержку книжным магазинам, так как Россия стоит «на пороге величайшей социальной катастрофы».

«Фонтанка.ру»