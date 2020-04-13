«Мы на пороге величайшей социальной катастрофы». Пелевин, Донцова, Макаревич, Познер просят правительство спасти книги от COVID-19

Книжное сообщество обратилось в правительство России с просьбой спасти книжную индустрию от кризиса, который настигнет её, если она не получит поддержки от государства. «Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания», — уверены авторы обращения.

Открытое письмо к чиновникам опубликовала 13 апреля «Новая газета», его подписали более 500 писателей, издателей, руководителей библиотек. Среди них — публичные фигуры, чьи подписи раньше было сложно представить себе под одним обращением из-за политических противоречий. Например, письмо поддержали Андрей Аствацатуров, Павел Басинский, Михаил Веллер, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Алексей Иванов, Андрей Макаревич, Виктор Пелевин, Владимир Познер, Захар Прилепин, Александр Проханов, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Гузель Яхина.





Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

«В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга — это товар первой культурной необходимости. /…/ Одна из основных проблем сегодня — это вынужденная остановка продажи книг через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий», — подчеркивается в письме. Авторы отмечают, что книжные потеряли более 50-60 процентов объемов продаж, это может привести «к череде банкротств и краху всей книжной индустрии».

Подписанты требуют внести книги в перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением правительства России от 27 марта. Это позволит вновь открыть магазины. Профессиональное сообщество также просит включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Это позволит бизнесу рассчитывать на поддержку, связанную со снижением налогов.

Напомним, в конце марта книжное сообщество уже подписало петицию, где потребовало отменить НДС на книги и частично компенсировать книжным затраты на аренду в 2020 году, однако документ остался без ответа. В начале апреля требования книжников поддержал режиссёр Александр Сокуров, а профессиональное сообщество провело креативные акции, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Фонтанка.ру»

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