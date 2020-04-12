Сегодня в эфире #безантракта: корюшка от Эрмитажа, киномузыка Шварца и Десятникова, Игорь Саруханов

Воскресным апрельским утром отдыхайте от спорта. Начнем сразу с культуры в 13.00. В этот раз Эрмитаж придумал необычную передачу, посвященную 30-летию Музея мирового океана. Сам музей — в Калининграде, а в Петербурге, у Горного, его филиал — Ледокол «Красин». К ним-то в гости и отправятся авторы передачи, а заодно расскажут об еще одном связующем звене между двумя городами — легендарной корюшке. (6+)

В 14.00 нас ждет вторая передача«Соло-рояль в российском кино», записанная пианистом Алексеем Гориболем в Репино — в этот раз заслуженный артист России, специально для «Фонтанки», исполнит произведения Исаака Шварца и Леонида Десятникова — на рояле, по которому бегали пальцы самого Дмитрия Шостаковича.( 6+)

В 15.00 — время детского спектакля: юные зрители увидят постановку Дениса Казачука в Большом театре кукол «Сто сорок ударов в минуту» — авторы спектакля говорят, что с такой частотой бьется сердце маленького ребенка.( 3+)

В 16.00 можно отправиться за город. Вторая экскурсия ГМЗ «Петергоф» по дворцу «Коттедж» в Александрии будет посвящена «мужской половине» — учебным кабинетам детей и залам Николая I. (6+)

В 17.00 можно будет добавить в свою жизнь немного театра — вы познакомитесь с артистами театра «Суббота», которые срочно подготовили для вас «квартирник-«Суббота в космосе». (18+)

А в 19.00 — вновь время «Домашнего концерта». В этот раз его устраивает для вас певец Игорь Саруханов. (18+)

Культурная столица продолжает жить активной творческой жизнью! Встречаемся ежедневно на странице онлайн фестиваля «Фонтанки» — #безантракта.

«Фонтанка.ру»